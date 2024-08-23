“金”点子“燃”动文旅新活力
在北京品尝地道的烤鸭，感受古都的历史韵味；在上海驻足外滩，欣赏城市的璀璨夜景与现代风貌；在贵州看上一场“村BA”赛事，体验多元民族文化的激情与惬意……今年暑期，在山河湖海、都市街巷、乡村阡陌，来自境内外的游客熙熙攘攘。各地也纷纷借助金融工具支持，通过一系列“金”点子服务，让游客感受新意连连、惊喜不断的消费态势，“燃”动文旅新活力。
——银行机构的信用卡聚焦县域客户需求，汇集商超便利、餐饮美食、文旅出行等高频消费场景，在全国开展了丰富多彩的“美丽家园”县域场景信用卡特惠活动。
比如，贵州抓住“村超+避暑旅游”的热点，结合本地自然、人文、美食等特色，开展属地化特色活动；在村超举办地榕江县，以特色小吃餐饮、农特产购物等场景为主，吸引旅游客户参与。在避暑胜地六盘水市以文旅电影、商超百货场景为重点，服务当地小镇居民。
——各地政府投资基金通过设立子基金、投资好项目，推动文旅+城市更新、区域文化IP名片、考古+研学、人文旅居乡村民宿等多个文旅细分行业向新而行。
以河南为例，SoReal洛阳·未来城科幻乐园、兰考沿黄生态廊道（黄河国家文化公园）、林州红旗渠（红旗渠精神）等项目，在当地政府文旅基金的支持下，集新科技、新基建、新应用、新场景于一身，打造出数字文旅新场景，成为备受中外游客喜爱的综合性文旅目的地。
——贴心的支付服务成为文旅活动“新配套”，“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”也逐渐成为中外游客津津乐道的出行体验。
对于景区、公共交通、出租车等外籍人员常去的场所，中国人民银行联合文旅、交通等部门提供多样化的支付方式。例如，在景区保留人工售票窗口，支持银行卡刷卡购票，开通英文版线上订票页面，支持外卡线上支付；在重点地铁站人工售票窗口布设POS机，支持外卡受理；引导出租车司机带零钞上路，组织商业银行向出租车司机提供“零钱包”。
此外，中国人民银行与国家外汇局还指导支付宝、财付通等主要支付机构，优化业务流程，简化身份验证，提高绑卡效率，将单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，并将年累计交易限额由1万美元提高到5万美元，以便利外籍人员扫码支付打车、餐饮、购物等日常消费。
另据记者了解，国务院日前发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》明确，引导金融机构优化信贷产品、提供差异化服务，按照风险可控、商业可持续原则，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。
业内人士对此表示，金融是国民经济的血脉，是促进文化建设、旅游发展的重要力量。当前，多地引导金融机构从资金结算、智慧景区建设、主题银行卡发放、外币兑换、开展促消费活动等多方面入手，以多元化金融服务支持文旅产业发展。
中央财经大学金融学院副院长彭俞超表示，运营景区、建设项目需要大量资金，金融业要加大信贷支持力度，尤其要聚焦重点景区、优质企业和重大项目的资金需求，提供有针对性的信贷服务。与此同时，文旅产业业态多元、场景丰富，涉及经营主体类型众多，需要金融机构提供差异化、定制化金融产品和服务，促进消费市场繁荣。
也有业内人士认为，各地推动的金融服务既要扩大文旅消费，也助力文旅结构升级。金融驱动下的文旅产业质量提升，关键是消费结构优化，这将带动产业结构升级。
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