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农业农村部：建立健全高标准农田质量监管长效机制

2024年08月23日08:56 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者李栋）高标准农田建设是巩固和提高粮食生产能力，保障国家粮食安全的关键举措。近日，农业农村部常务会议审议并原则通过《高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治行动方案（送审稿）》，强化质量监管，进一步高水平推动耕地保护。

会议强调，高标准农田建设是确保国家粮食安全的基础性工程，资金投入量大，项目点多面广，必须采取“长牙齿”的硬措施，层层传导压力，强化全过程全环节质量监管，努力提高建设标准和质量，确保建一块成一块。

要对2019年以来新立项实施的高标准农田建设项目开展全面排查，拉出问题清单，建立工作台账，指导各地逐一制定整改方案，彻底整改到位。

要建立健全高标准农田质量监管长效机制，创新监管方式手段，严格项目招投标管理，严厉打击围标串标、违法分包等行为，加强施工中的现场检查，进一步完善工程验收制度、工作流程和技术标准，严把验收关。

要强化农田建设监管力量，发挥好全国农田建设综合监测监管平台作用，提高监督实效。

相关专家介绍，面对“人均耕地少、高质量耕地少、后备耕地少”的国情，我国通过牢牢守住耕地保护红线、建好管好高标准农田、完善耕地占补平衡制度等一系列举措，耕地的数量和质量实现双提升，保障了国家粮食安全和重要农产品的稳定供给。

数据显示：截至去年底，全国已累计建成高标准农田面积超过10亿亩，建成各类田间灌排渠道1000多万公里、小型农田水利设施2700多万处，农田抗灾减灾能力明显提升，实现了大灾少减产、小灾能稳产、无灾多增产，为全国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上提供了重要支撑。

(责编：王仁宏、高雷)
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