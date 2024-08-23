赋能业态升级 “人工智能+”激发产业创新活力
从核心零部件国产替代到“天工”“青龙”横空出世，从会说四川方言的“夸父”到创下两个月开发速度之最的“行者泰山”，我国人形机器人产业优势正逐步形成，为经济发展增添新活力。
在我国，相关产业布局正在提速。此前印发的《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》）提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。
在政策“东风”下，人形机器人研发步入“快车道”。今年4月，北京具身智能机器人创新中心发布通用人形机器人母平台“天工”，可平稳通过斜坡和楼梯，敏捷应对磕绊、踏空等情况，还能以时速6公里稳定奔跑；今年5月，上海人形机器人制造业创新中心发布“OpenLoong”全球首个全尺寸人形机器人开源社区。人形机器人产业热度持续走高。
“人形机器人赛道的火爆‘出圈’主要来源于政策与技术的双轮驱动因素。”业内专家表示，机器人AI大模型的革命性突破赋予了机器人更多的智能性和敏捷性，让其展现出一定的通用和泛化能力，大模型的应用使机器人的学习能力加快，在可预见的将来，机器人的技术突破和发展速度一定会超出人们的想象。
自主将零部件箱从仓库地板搬运至传送带，并实时记录数据，与智慧工厂仓库系统无缝对接；安全稳定地靠近车辆，检测零部件的质量达标情况……近日，优必选在2024世界机器人大会首次展示了“人形机器人工业场景解决方案”，人形机器人Walker S系列能够完成如智能搬运、智能分拣、智能质检、螺丝拧紧、零件安装、过程材料操作等多种任务，以科技创新为发展新质生产力提“质”。
在大会现场，Walker S系列人形机器人也与L4级无人物流车Chitu赤兔在智能搬运任务中进行了协作。执行任务的过程中，人形机器人能够与工人、AGV、无人物流车以及智能制造管理系统协同，加速信息流通，提供稳定、可靠、安全、实用的作业和服务。
“相比国外，目前我国人形机器人企业体量较小，这样的行业格局虽然有利于百花齐放、百家争鸣，但也容易造成重复竞争。”优必选首席技术官兼执行董事、北京具身智能机器人创新中心总经理熊友军说，借助创新中心等平台，将共性的突破性成果开放开源给行业，搭台唱戏，有利于行业整体快速发展。
产业规模持续壮大，人形机器人正打开市场新赛道。今年4月，首届中国人形机器人产业大会发布《人形机器人产业研究报告》预测，2024年，中国人形机器人市场规模约27.6亿元；到2029年，将达到750亿元；2035年，市场规模有望达3000亿元。
《意见》明确提出，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。当前，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。
“以人形机器人为代表的未来产业突围之路，正是中国产业快速跃升，塑造全球竞争新优势的必经之路。”业内专家指出，下一步，要推动更多政策落地见效，进一步营造创新发展的社会环境，加大产学研合作力度，推动人形机器人产业链逐步完善、应用范围逐步扩大，构建具有国际竞争力的产业生态，推动我国在人形机器人新赛道上走得快、走得稳、走得好。（王其馨对本文亦有贡献）
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