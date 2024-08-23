税收数据显示：设备更新和消费品以旧换新政策红利逐步释放
人民网北京8月23日电 （记者车柯蒙）推动大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”行动，是党中央、国务院着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策部署。
国家税务总局最新增值税发票数据显示，在国家鼓励、地方政府支持等多因素带动下，今年4月至7月，全国企业设备更新稳步推进，工业企业设备更新增速提升，新质生产力领域投入力度加大；消费品以旧换新政策效果显现，汽车、家电、家装厨卫、智能产品等消费形势总体较好。
增值税发票数据显示，今年4月至7月，全国企业采购机械设备类金额同比增长6.4%。其中，随着各领域设备更新实施行动方案逐步落地，7月份同比增长8.5%，较前期明显加快。
工业企业设备更新增速提升。增值税发票数据显示，今年4月至7月，工业企业采购机械设备类金额同比增长5.3%，较3月份提高6.4个百分点。其中，制造业采购机械设备类金额同比增长5.8%，较3月份提高6.8个百分点。
信息、科技行业设备更新投入力度加大。数据显示，今年4月至7月，信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业采购机械设备类金额同比分别增长17.5%和20.4%，增速较3月份分别提高15.8个和11个百分点，反映新质生产力领域投入力度加大。
交通、教育、文体娱乐行业设备更新进度较前期加快。增值税发票数据显示，7月份，交通、教育、文体娱乐行业采购机械设备类金额同比分别增长14.8%、5.1%和12.3%，设备更新速度较前期明显提速。
与此同时，随着一系列推动消费品以旧换新政策的落地实施，居民消费意愿不断增强，消费潜力逐步释放。
新能源汽车销售增长明显，二手车销量提速。机动车销售统一发票数据显示，今年4月至7月，新能源汽车销量同比增长34.8%，较3月份提高7.3个百分点。其中，7月份新能源车销量同比增长38.5%，成为稳定汽车消费的重要力量。二手车销售统一发票数据显示，4月24日《汽车以旧换新补贴实施细则》发布后，二手汽车销量增长明显，5月至7月，二手汽车销量同比增长7.2%，增速较前期明显提升。
家电产品销售明显好转，家具、装修材料等家居产品销售整体向好，带动相关制造行业销售增长。“真金白银”的政策，也为家电、家具等消费市场注入新活力。增值税发票数据显示，今年4月至7月，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长4.4%和3.5%，增速较3月份分别提高4.8个和10.1个百分点。家电产品零售向好进一步向生产端传导。4月至7月，电视机、音响设备、照明器具、制冷空调设备制造业销售收入同比分别增长7.9%、7.4%、12.9%和4.3%，增速较3月份分别提高12.6个、24.2个、22.7个和7.4个百分点。4月至7月，家具、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长9.9%和14.3%，增速较3月份分别提高9.3个和24.9个百分点。
智能消费产品延续较好增长态势。增值税发票数据显示，今年4月至7月，可穿戴智能设备、智能车载设备制造业销售收入同比分别增长35.2%和3.4%，延续良好增长态势。扫地机器人等服务消费机器人制造业销售收入同比增长15.1%，增幅较3月份提高18.6个百分点。不仅智能制造行业销售走高，传统家具、家电制造行业也向高端化、智能化迈进。4月至7月，家具制造业、电视及音响视听设备制造业购进智能设备同比分别增长32.4%和66.7%。
国家税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，下一步，税务部门将继续按照《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求，进一步落实落细包括资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”在内的各项税收支持政策，为扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新添助力、提效能、优环境。
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