科技日报北京8月22日电 （记者矫阳 薛岩）22日，记者从中国航空发动机集团有限公司获悉，由该公司自主研制、具备国际竞争力的900千瓦级涡桨发动机AEP100-A，助力SA750U大型无人运输机在陕西成功首飞。

AEP100-A涡桨发动机由中国航发湖南动力机械研究所设计、中国航发南方工业有限公司制造，拥有优异的高温高原适应能力。该发动机采用先进的三维气动设计和单元体设计技术，具有良好的安全性、可靠性和维修性，在为航空器提供澎湃动力的同时，能够显著提高燃油经济性，提升航空器整体运行效率。

SA750U大型无人运输机是我国首架载重超3吨的大型无人运输机，可应用于支线航空物流、特定场景下无人化物资投送、森林草原消防灭火等领域。

据了解，AEP100系列涡桨发动机可配装2—6吨级通用飞机或3—10吨级无人机，综合性能达到国际现役同级别先进水平。

此次SA750U大型无人运输机成功首飞，是AEP100系列涡桨发动机继配装彩虹无人机和中航无人机后，再次成功配装新的飞机平台。这不仅是该系列发动机研制过程中的重要里程碑，也充分表明该系列发动机已获得市场广泛认可。

(责编：王震、陈键)

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