中星4A卫星“乘”长征七号改运载火箭升空
2024年08月23日09:15 | 来源：科技日报
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科技日报北京8月22日电 （记者付毅飞）8月22日20时25分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将中星4A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
中星4A卫星是由中国航天科技集团五院抓总研制的通信广播卫星，可为用户提供话音、数据、广播电视传输业务。
长征七号改运载火箭由中国航天科技集团一院抓总研制，是我国新一代中型高轨液体运载火箭。记者从中国航天科技集团一院获悉，执行本次任务的长征七号改运载火箭采用直径4.2米整流罩基本构型，并搭载了新型传感器，可为后续优化火箭载荷积累飞行数据。
此次任务是长征系列运载火箭的第532次飞行。
(责编：王震、陈键)
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