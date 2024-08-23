8月22日，中信银行与中国国家地理再度携手，续写“来信”系列跨界整合品牌活动。双方共同开启一封来自17000公里外的“极地来信”，揭幕一段跨越时空的探索旅程。活动在北京THE BOX朝外|年轻力中心举行，聚焦中国极地考察的冰路征程，以沉浸式展览与艺术创意传递中国极地考察“向南而行”的无畏精神，并将极地考察的探索之路与金融创新的实践之路生动结合，让“坚持做难而正确的事”这一准则更加深入人心。

本次展览借助灯塔、古植被、极光、冰屋、冰川等极地秘境，构建“向光行”“护生机”“梦领航”“守万全”“踏未至”五个篇章，全面展现极地考察背后艰辛历程与辉煌成就的同时，鼓励每一位身处时代浪潮中的“同路人”坚定信念，锚定方向，探索未知，行稳致远，并为观众奉上一场可观、可感、可体验的视觉与心灵的双重盛宴。

在揭幕仪式上，中信银行党委委员、副行长谢志斌表示，探索精神是中华民族的宝贵财富。中国极地考察队无惧极端环境与未知风险，用胆气与智慧开辟新路，为我国极地事业发展做出了突出贡献。笃信方能笃行，他们所坚守的精神亦与中信银行37年来的发展理念相融共通。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。只有坚持做难而正确的事，才能行稳致远。

活动现场，《中国国家地理》杂志社社长兼总编辑李栓科从极地发来问候，带领观众身临其境地感受摄人心魄的极地之美。《中国国家地理》杂志社执行总编单之蔷表示，极地一直是人类探索的前沿阵地，极地考察队员在极地环境中坚定不移的探索精神，与中信银行在推动金融创新中的实践准则不谋而合，都将鼓舞更多人驰而不息，奔赴心中的远方。

中信银行相关负责人表示，该行37年来同样秉承“实业报国”的初心和不懈追求，把时代赋予的重任放在心上、扛在肩上，不断深化金融产品与服务的创新，为走好中国特色金融发展之路贡献“中信力量”。面对加快金融强国建设的宏伟目标，中信银行积极促进金融资源向经济社会发展重点领域和薄弱环节倾斜，助力新产业、新模式、新动能发展，以“中信实践”做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。

近年来，中信银行与合作伙伴携手，通过制定个性化金融方案，为“雪龙号”的设计建造与极地考察的关键零部件生产提供资金保障，助力合作方突破技术壁垒，实现产业升级，为践行制造强国战略，在支持制造业高质量发展中贡献力量。中信集团子公司中信海直作为中国极地考察直升机飞行服务供应商，为南极考察提供飞行任务支持多达40次，刷新多项作业纪录。此外，中信银行将自身发展与履行环境、社会责任紧密结合，积极推动环境、社会和治理(ESG)良好实践，以金融赋能绿色发展，构筑可持续经济未来。

据悉，本次“极地来信”是一场全国多地联动的系列活动，在北京揭幕之后，将自北向南在全国18个城市巡展，以哈尔滨为起点，经大连、青岛、天津、石家庄、西安、兰州、拉萨、成都、重庆、武汉、宁波、南京、福州、广州、深圳、南宁，终至海口，每一站将结合地方人文特色焕新呈现，以期让各地观众沉浸式体验极地与金融跨界邂逅的独特魅力。

(责编：曹淼、李源)

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