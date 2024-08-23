人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高质量发展调研行|为何要把十几米的树装进十几厘米的瓶子？

徐红梅 杨文明 王瑨 栾心怡 张驰 虎遵会
2024年08月23日09:31 | 来源：人民日报客户端
小字号

野外仅有几百株甚至十几株的极小种群野生植物咋保护？

没法采集到种子怎么保护野生植物种质？

滇桐植株 杨静摄

滇桐植株 杨静摄

滇桐，是锦葵科滇桐属的高大乔木，最早于1921年在云南被发现并命名，是距今6500万年到2万年前的新生代第三纪孑遗属。

在古老的地质历史中，它这支谱系曾在第三纪广布于整个北半球，如今只剩下滇桐和滇桂桐。然而滇桂桐自1975年记录以来，就再也没发现过野外植株，可能已经消失。

滇桐果 陈智发摄

滇桐果 陈智发摄

孤独的滇桐，成为了科学家探索滇桐属植物系统演化的关键钥匙，其价值无可估量。然而，野外数量的极度稀缺，让它的生存状况岌岌可危。

中国科学院昆明植物研究所极小种群野生植物综合保护团队从2006 年开始就研究滇桐的保护生物学，并系统开展了其种质资源的调查、采集和综合保护工作。

历经十余年的艰辛探索，研究团队在云南、西藏墨脱和贵州共找到500余株滇桐个体。因其特殊性和濒危状况，滇桐被列为亟待抢救和保护的极小种群野生植物。

滇桐花 陈智发摄

滇桐花 陈智发摄

如何有效拯救与保护？传统的引种栽培方式耗时漫长，从种植到开花结果往往需要数十年之久。以滇桐为例，从种质采集到人工繁育开花结果需8年；而华盖木更是需要30年才能首次开花。

自2010年起，中国科学院昆明植物研究所的正高级工程师罗桂芬便开始尝试通过组织培养技术保护繁育珍稀濒危植物，将十几米高的大树“装入”十几厘米的瓶子中。

滇桐生长环境 杨鸿伟摄

滇桐生长环境 杨鸿伟摄

从滇桐到华盖木、壮丽含笑，在中国科学院昆明植物研究所，已有60多种极小种群野生植物通过组培技术实现了种质资源的离体保存。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦人工智能 暑期实践助推无障碍环境建设
　　人民网北京8月22日电 （记者夏晓伦）“我最大的愿望就是不用别人搀扶，自己去爬爬香山、走走长城。”这是北京科技大学“天码明心”暑期实践团的队员们实地探访盲人日常工作生活时印象最深刻的一句话，也成为他们立志用大学所学的人工智能知识助力盲人开启美好生活的最大动力。…
践行公益责任 业界护航学生身心健康成长
　　人民网北京8月22日电 （记者许维娜）近年来，随着全面建成小康社会的不断深入，我国公益慈善事业迎来了蓬勃发展的新时期。在这一进程中，企业作为社会的重要力量，其公益行动和表率作用日益凸显，成为推动社会进步不可或缺的一环。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部