8月22日，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"中国平安""平安"）公布截至2024年6月30日止中期业绩。

上半年，公司实现归属于母公司股东的营运利润784.82亿元；年化营运ROE16.4%；归属于母公司股东的净利润746.19亿元，同比增长6.8%。截至2024年6月末，集团总资产突破12万亿元，近12.23万亿元。公司将向股东派发2024年中期股息每股现金人民币0.93元，现金分红水平保持稳定。

高质量发展成效显现。2024年上半年，寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务保持增长，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润795.65亿元，同比增长1.7%。寿险及健康险业务新业务价值达成223.20亿元，同比增长11.0%；代理人渠道新业务价值增长10.8%，人均新业务价值同比增长36.0%，产能持续提升；13个月保单继续率同比上升2.8个百分点。保险资金投资业绩优良，2024年上半年，平安保险资金投资组合实现年化综合投资收益率4.2%。"综合金融+医疗养老"战略深入推进。截至2024年6月末，集团个人客户数2.36亿，其中持有集团内4个及以上合同的客户占比为24.9%，留存率97.8%；超8792万的个人客户同时持有多家子公司合同。2024年上半年，享有医疗养老生态圈服务权益的客户覆盖寿险新业务价值占比超68%。

积极履行社会责任，支持实体经济发展。截至2024年6月末，平安累计投入近9.46万亿元支持实体经济发展，平安保险资金绿色投资规模1,248.77亿元，绿色贷款余额1,646.34亿元。2024年上半年，平安绿色保险原保险保费收入236.05亿元；通过"三村工程"提供乡村产业帮扶资金170.24亿元。

财产保险业务稳定增长，业务品质保持良好水平。2024年上半年，平安产险保险服务收入同比增长3.9%，整体综合成本率同比优化0.2个百分点至97.8%。贯彻精细化经营的方针，车险经营稳健有序，2024年上半年车险业务原保险保费收入1,048.24亿元，同比增长3.4%，承保车辆数同比增长5.9%。截至2024年6月末，一站式车主生活平台"平安好车主"APP注册用户数突破2.18亿，累计绑车车辆突破1.42亿。

银行经营业绩表现稳健，风险抵补能力保持稳定。2024年上半年，平安银行坚持"零售做强、对公做精、同业做专"的战略方针，实现净利润258.79亿元，同比增长1.9%。截至2024年6月末，核心一级资本充足率上升至9.33%。 平安银行持续加强风险管控，风险抵补能力保持良好，截至6月末，不良贷款率1.07%，拨备覆盖率264.26%。推动零售业务高质量、可持续发展，截至2024年6月末，管理零售客户资产(AUM)41206.30亿元，较年初增长2.2%；个人存款余额12903.45亿元，较年初增长6.9%。对公业务紧跟国家战略布局，支持实体经济发展，截至2024年6月末，企业贷款余额15921.39亿元，较年初增长11.4%；企业存款余额22804.67亿元，较年初增长3.7%。

保险资金投资业绩优良。截至2024年6月30日，公司保险资金投资组合规模超5.20万亿元，较年初增长10.2%。2024年上半年，本公司保险资金在长期战略资产配置指引下，坚持均衡稳健布局，实现了保险资金投资组合年化综合投资收益率4.2%，同比上升0.1个百分点；近10年平均综合投资收益率5.4%。

"产品+服务"深度赋能金融主业。2024年上半年，集团28.6%的新增客户来自于医疗养老生态圈，享有集团医疗养老生态圈服务权益的客户覆盖寿险新业务价值占比超68%。截至6月末，在平安2.36亿的个人客户中有超63%的客户同时使用了医疗养老生态圈提供的服务，其客均合同数约3.36个、客均AUM约5.75万元，分别为不使用医疗养老生态圈服务的个人客户的1.6倍、3.8倍。2024年上半年，近1600万平安寿险的客户使用医疗养老生态圈提供的服务，其中新契约客户使用健康服务占比近70%。

截至6月30日，集团专利申请数累计达52185项，位居国际金融机构前列；拥有超2万名科技开发人员、超3000名科学家的一流科技人才队伍。紧密围绕主业转型升级需求，运用科技赋能金融业务促销售、提效率、控风险。上半年，平安AI坐席服务量约8.7亿次，覆盖平安80%的客服总量，寿险闪赔平均耗时7.4分钟结案；持续提升风控水平，反欺诈智能化理赔拦截减损61亿元，同比增长4.3%。

中国平安相关负责人表示，展望2024年下半年，公司将持续贯彻"聚焦主业、增收节支、优化结构、提质增效"的经营方针，深化实施"综合金融+医疗养老"双轮并行、科技驱动战略，以"三省"工程为业务指引、服务坐标和长期承诺，为广大客户、员工、股东和社会创造长期、稳健、可持续的价值。

(责编：曹淼、李源)

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