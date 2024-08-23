人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

当《黑神话：悟空》遇到海信：技术自信已修成正果

2024年08月23日10:19 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：当《黑神话：悟空》遇到海信：国人文化自信、技术自信已修成正果

中国人的西游，从不止于书页；中国人的西游，已然修成正果。

《黑神话：悟空》的降世，不仅照亮了国产游戏的天空，更点燃了国人的文化自信与品牌自信。这种自信，体现在默认为语言为简体中文、体现在恢弘壮丽的中式美学、更体现在游戏官方定制电视为中国的——海信电视。

“黑神话的游戏画面是电影级的，现场用100吋海信电视玩了就回不去了，电影感很足。”“黑神话大光比的画面很多，亮暗的对比比较强烈，对显示设备的挑战很大。在100吋海信电视上看树精的头，亮得像宝石，旁边石壁的纹理细节都很清晰。”“用100吋海信电视玩黑神话，画面非常流畅，手柄玩起来也比较跟手。”……首批参与海信电视《黑神话：悟空》试玩会的天命人对双方的合作给予了极高的评价。

当中国游戏与中国制造携手，当国产第一3A游戏遇到国产第一画质专家，恢弘的传统文化魅力与极致的画质表现能力在这一刻完成融合，吸引着全球玩家齐聚东方，见证雕梁绣柱、山节藻悦的壮丽威德，感受绘以丹青、饰以琉璃的诸天星宿，体会中国故事的古韵悠长。

作为国内首款3A游戏，《黑神话：悟空》也是中国游戏史上里程碑式的极致之作。这份极致，体现在每一帧、每一处的尽善尽美。

为保证游戏建筑的还原度，制作团队建立了中国首个古建筑虚拟资产库，包括杭州的灵隐寺、丽水的时思寺等海量古迹名胜被还原到了游戏当中。西湖区文创发展中心产业科副科长曾在采访中表示：“游戏团队曾实地三维扫描灵隐寺，通过高科技手段1:1还原。渲染过程中，连上面的灰尘都不舍擦掉，只为原汁原味。”

因此有人说，这不仅仅是一款游戏，更是一部处处展现中式美学的文化作品和动作电影。而我们所能给予的最大尊重，就是去极致还原和呈现，这是电视作为核心终端的“天命”，也是海信电视能够成为游戏官方合作伙伴的“内因”所在。

在竞争白热化的电视行业，做好画质是最难的，海信为什么能做到第一？

屏幕是决定画质的关键，因此海信电视坚持用好屏。考虑到游戏场景中往往不缺“围观群众”，屏幕反光就成了大问题，影响视觉更妨碍操作。对此，海信电视联合京东方深度定制的黑曜屏，采用了低反射深邃黑面板，实现178°超广观看视角、1.8%超低反射率，大大降低倒影、反光和眩光问题。

海信始终以用户极致画质体验为初心，坚持将配置参数拉满。国产3A《黑神话：悟空》中塑造了大量恢弘画面，其中不乏高亮、昏暗等高对比度场景，普通电视极易出现暗场发灰发白、亮场过曝模糊的情况。海信100E8N Ultra的超画质Mini LED，6480分区+6000nits峰值亮度，将画质提升至新高度，如游戏中“悟空拜师菩提”壁画中的衣物色彩，以及“金山杳在沧溟中，雪崖冰柱浮仙宫”的场景明暗细节，均可被极致还原。

如果说硬件是基础，画质调教则是灵魂。海信非常重视画质调教，坚持做画质最好的电视。海信电视为《黑神话：悟空》定制了专属悟空游戏模式，不仅支持PS、Xbox游戏主机的秒识别与同步切换，还融合了悟空元素、深度定制的游戏操控界面，给玩家带来十足的沉浸感。海信电视联合游戏开发团队，针对游戏美术风格和效果做了联合的专项画质调校，通过定制调色和XDR高动态调优、精准色彩调校和暗部细节增强，将《黑神话：悟空》的中式色调展现得恰到好处，成为这部3A游戏大作的理想搭档。

海信还是国内拥有高端画质芯片的电视企业。海信《黑神话：悟空》官方定制电视搭载的信芯AI画质芯片类似电视的“独立显卡”，以独有的计算画质算法，实现瞬时精晰控光，大大削弱运动残影，悟空的铜棍翻飞、亢金龙的天雷滚滚等激烈打斗场面均能酣畅演绎。此外，其全维AI画质调校能力还可智能识别画面主体、自动优化景深，“百戏”套装的铜币披甲、金箍上的浮雕纹理也能纤毫毕现。

一言以蔽之：你能看到《黑神话：悟空》最好的画质，一定出自海信电视。这是由53年创新耕耘、技术积淀而来的底气：作为国内一家拥有自研画质芯片的电视品牌，海信电视7年发布了5颗画质芯片，沉淀不可谓不深。海信还是国内唯一拥有Mini LED全链路自研的企业，面对Mini LED电视的光晕顽疾，海信拥有一套系统的解决方案，真正做到光晕更小，能耗更低。海信一次次刷新了影像显示领域的画质高峰，成为无可争议的画质专家，牢牢坐稳行业“第一画质”之位。

民族的，世界的。《黑神话：悟空》如是，海信电视亦如是。

在今年4月份官宣成为《黑神话：悟空》全球官方合作伙伴的发布会上，海信视像科技研发中心副总经理王烨东直言：“我们找到了同路人。”这是独属于中国企业的惺惺相惜。而这条“西行”路，靠文化，也靠技术。

在海信电视找到游戏主创团队时，后者同样为找到理想的显示平台而兴奋。在此后合作攻坚过程中，双方积极在光影处理、色彩运用及细节呈现等方面互通有无，一切夜以继日的论证和修正，只为真实还原这部东方英雄史的艺术精髓。

同时，海信电视还在迪拜、英国等20多个国家和地区的海外门店推介《黑神话：悟空》，让自身品牌力和渠道力成为中国游戏海外宣传的助力，实现中国制造与中国游戏的高度契合。

最终，事实证明了这次合作的双赢。

预售销额近4亿、上线当日冲破15亿的《黑神话：悟空》，迅速成为中国文化走向世界的一大载体：当老外开始说“Yao guai”而不是Monster、当有人认真写下《西游记》深度解读时，中国的文化出海已然水到渠成。

其实，在《黑神话：悟空》出世之前，海信电视就已率先抵达“灵山”。当海信电视成为推出游戏电视、在电视上搭载专业游戏工具栏、布局高刷新率电视的品牌，并以连续不断的创新翻越中国企业技术“代际差”时，其也自然成为了中国影像技术引领世界趋势的一面旗帜。据统计，2023年海信电视全球出货量再次蝉联全球第二、中国第一。

《黑神话：悟空》用140人的创作团队，踢开了国产3A大门；海信ULED超画质电视用1000多项专利技术，一举冲破欧美电视企业近百年垄断。

虽然领域不同、方式不同，但他们的终点是一致的——以国际品质讲好中国故事，让世界见证中国文化的魅力和中国制造的实力。参与到这个过程中的每一个人，都何尝不是自己的“齐天大圣”？

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：人畅行、货畅通 流动中国释放向上活力
　　1000亿件、6.05亿人次。这是近日发布的截至今年8月中旬快递业务量和暑期人员流动的有关数据。…
聚焦人工智能 暑期实践助推无障碍环境建设
　　人民网北京8月22日电 （记者夏晓伦）“我最大的愿望就是不用别人搀扶，自己去爬爬香山、走走长城。”这是北京科技大学“天码明心”暑期实践团的队员们实地探访盲人日常工作生活时印象最深刻的一句话，也成为他们立志用大学所学的人工智能知识助力盲人开启美好生活的最大动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部