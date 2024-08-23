原标题：当《黑神话：悟空》遇到海信：国人文化自信、技术自信已修成正果

中国人的西游，从不止于书页；中国人的西游，已然修成正果。

《黑神话：悟空》的降世，不仅照亮了国产游戏的天空，更点燃了国人的文化自信与品牌自信。这种自信，体现在默认为语言为简体中文、体现在恢弘壮丽的中式美学、更体现在游戏官方定制电视为中国的——海信电视。

“黑神话的游戏画面是电影级的，现场用100吋海信电视玩了就回不去了，电影感很足。”“黑神话大光比的画面很多，亮暗的对比比较强烈，对显示设备的挑战很大。在100吋海信电视上看树精的头，亮得像宝石，旁边石壁的纹理细节都很清晰。”“用100吋海信电视玩黑神话，画面非常流畅，手柄玩起来也比较跟手。”……首批参与海信电视《黑神话：悟空》试玩会的天命人对双方的合作给予了极高的评价。

当中国游戏与中国制造携手，当国产第一3A游戏遇到国产第一画质专家，恢弘的传统文化魅力与极致的画质表现能力在这一刻完成融合，吸引着全球玩家齐聚东方，见证雕梁绣柱、山节藻悦的壮丽威德，感受绘以丹青、饰以琉璃的诸天星宿，体会中国故事的古韵悠长。

作为国内首款3A游戏，《黑神话：悟空》也是中国游戏史上里程碑式的极致之作。这份极致，体现在每一帧、每一处的尽善尽美。

为保证游戏建筑的还原度，制作团队建立了中国首个古建筑虚拟资产库，包括杭州的灵隐寺、丽水的时思寺等海量古迹名胜被还原到了游戏当中。西湖区文创发展中心产业科副科长曾在采访中表示：“游戏团队曾实地三维扫描灵隐寺，通过高科技手段1:1还原。渲染过程中，连上面的灰尘都不舍擦掉，只为原汁原味。”

因此有人说，这不仅仅是一款游戏，更是一部处处展现中式美学的文化作品和动作电影。而我们所能给予的最大尊重，就是去极致还原和呈现，这是电视作为核心终端的“天命”，也是海信电视能够成为游戏官方合作伙伴的“内因”所在。

在竞争白热化的电视行业，做好画质是最难的，海信为什么能做到第一？

屏幕是决定画质的关键，因此海信电视坚持用好屏。考虑到游戏场景中往往不缺“围观群众”，屏幕反光就成了大问题，影响视觉更妨碍操作。对此，海信电视联合京东方深度定制的黑曜屏，采用了低反射深邃黑面板，实现178°超广观看视角、1.8%超低反射率，大大降低倒影、反光和眩光问题。

海信始终以用户极致画质体验为初心，坚持将配置参数拉满。国产3A《黑神话：悟空》中塑造了大量恢弘画面，其中不乏高亮、昏暗等高对比度场景，普通电视极易出现暗场发灰发白、亮场过曝模糊的情况。海信100E8N Ultra的超画质Mini LED，6480分区+6000nits峰值亮度，将画质提升至新高度，如游戏中“悟空拜师菩提”壁画中的衣物色彩，以及“金山杳在沧溟中，雪崖冰柱浮仙宫”的场景明暗细节，均可被极致还原。

如果说硬件是基础，画质调教则是灵魂。海信非常重视画质调教，坚持做画质最好的电视。海信电视为《黑神话：悟空》定制了专属悟空游戏模式，不仅支持PS、Xbox游戏主机的秒识别与同步切换，还融合了悟空元素、深度定制的游戏操控界面，给玩家带来十足的沉浸感。海信电视联合游戏开发团队，针对游戏美术风格和效果做了联合的专项画质调校，通过定制调色和XDR高动态调优、精准色彩调校和暗部细节增强，将《黑神话：悟空》的中式色调展现得恰到好处，成为这部3A游戏大作的理想搭档。

海信还是国内拥有高端画质芯片的电视企业。海信《黑神话：悟空》官方定制电视搭载的信芯AI画质芯片类似电视的“独立显卡”，以独有的计算画质算法，实现瞬时精晰控光，大大削弱运动残影，悟空的铜棍翻飞、亢金龙的天雷滚滚等激烈打斗场面均能酣畅演绎。此外，其全维AI画质调校能力还可智能识别画面主体、自动优化景深，“百戏”套装的铜币披甲、金箍上的浮雕纹理也能纤毫毕现。

一言以蔽之：你能看到《黑神话：悟空》最好的画质，一定出自海信电视。这是由53年创新耕耘、技术积淀而来的底气：作为国内一家拥有自研画质芯片的电视品牌，海信电视7年发布了5颗画质芯片，沉淀不可谓不深。海信还是国内唯一拥有Mini LED全链路自研的企业，面对Mini LED电视的光晕顽疾，海信拥有一套系统的解决方案，真正做到光晕更小，能耗更低。海信一次次刷新了影像显示领域的画质高峰，成为无可争议的画质专家，牢牢坐稳行业“第一画质”之位。

民族的，世界的。《黑神话：悟空》如是，海信电视亦如是。

在今年4月份官宣成为《黑神话：悟空》全球官方合作伙伴的发布会上，海信视像科技研发中心副总经理王烨东直言：“我们找到了同路人。”这是独属于中国企业的惺惺相惜。而这条“西行”路，靠文化，也靠技术。

在海信电视找到游戏主创团队时，后者同样为找到理想的显示平台而兴奋。在此后合作攻坚过程中，双方积极在光影处理、色彩运用及细节呈现等方面互通有无，一切夜以继日的论证和修正，只为真实还原这部东方英雄史的艺术精髓。

同时，海信电视还在迪拜、英国等20多个国家和地区的海外门店推介《黑神话：悟空》，让自身品牌力和渠道力成为中国游戏海外宣传的助力，实现中国制造与中国游戏的高度契合。

最终，事实证明了这次合作的双赢。

预售销额近4亿、上线当日冲破15亿的《黑神话：悟空》，迅速成为中国文化走向世界的一大载体：当老外开始说“Yao guai”而不是Monster、当有人认真写下《西游记》深度解读时，中国的文化出海已然水到渠成。

其实，在《黑神话：悟空》出世之前，海信电视就已率先抵达“灵山”。当海信电视成为推出游戏电视、在电视上搭载专业游戏工具栏、布局高刷新率电视的品牌，并以连续不断的创新翻越中国企业技术“代际差”时，其也自然成为了中国影像技术引领世界趋势的一面旗帜。据统计，2023年海信电视全球出货量再次蝉联全球第二、中国第一。

《黑神话：悟空》用140人的创作团队，踢开了国产3A大门；海信ULED超画质电视用1000多项专利技术，一举冲破欧美电视企业近百年垄断。

虽然领域不同、方式不同，但他们的终点是一致的——以国际品质讲好中国故事，让世界见证中国文化的魅力和中国制造的实力。参与到这个过程中的每一个人，都何尝不是自己的“齐天大圣”？

(责编：曹淼、李源)

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