原标题：首期“碳合规”培训在京举办 为实现“双碳”目标提供人才保障

由人力资源和社会保障部社会保障能力建设中心（以下简称“人社部能建中心”）主办的“碳合规”培训8月15日至18日在北京举办，来自相关领域的专家齐聚培训现场分享授课。来自全国的各机构高管、律所律师、高校学子参训。

据悉，此次培训课程包含“碳合规基础理论”“碳合规规范体系”“企业被动与主动碳合规实务”“碳合规主体法律责任”“碳合规相关法律诉讼”等模块，课程内容涵盖了从基础理论到实践应用的全方位“碳合规”知识体系，通过理论讲授、案例分析、互动讨论等多种丰富的教学模式，让学员掌握“碳合规”的核心知识与技能的同时，还拓宽了视野，增强了在实际工作中应用“碳合规”知识解决问题的能力。

在开班仪式上，人社部能建中心牛孟周表示，碳合规职业培训项目的实施，既是响应时代需求、服务国家战略的举措，也是践行绿色发展理念、加强碳合规人才培养的具体实践。

人社部能建中心将结合培训需求继续加强和完善“碳合规”培训项目管理和实施，推出更多高质量课程，持续优化教学资源，加强全流程管理，提升培训质量，围绕国家“双碳”目标，为我国绿色低碳发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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