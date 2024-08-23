原标题：2024紫光同芯合作伙伴大会在京举行 聚焦技术创新与产业协同

8月21日，以“芯安全 芯动力 芯同行”为主题的紫光同芯合作伙伴大会在北京举行。本次大会聚焦安全芯片与汽车电子多领域融合应用及核心技术创新，汇聚政产学研各界500多位嘉宾，共同探讨如何推动半导体产业的发展进步，打造更加开放、高效、可持续的“芯”生态。

新紫光集团联席总裁陈杰表示，新紫光集团进入了全新的健康发展轨道，聚焦于半导体集成电路和支撑数字经济发展的底层硬科技产业。紫光同芯作为核心企业，在技术创新方面成果显著。未来，集团将重点布局人工智能、汽车电子、6G与低轨道卫星等领域，为紫光同芯的发展提供全方位赋能和支持，并期待与大家携手共进，共创美好未来。

国际知名调研机构ABI Research亚太区副总裁Jake Saunders表示，智能设备的安全性和智能卡外形因素正随着生态系统不断演进，为芯片供应商带来广阔机遇；且电动汽车正在积极地颠覆市场，随着自动驾驶汽车和汽车主动安全系统逐步升级，预计在未来10-20年间，汽车电子产业对芯片在安全性、整合性、智能性方面的需求将全面提升，汽车芯片行业将迎来黄金时代。

盖世汽车CEO周晓莺表示，中国车市经历了技术引进、自主创新和快速崛起三大阶段，新能源汽车市场迅速崛起并引领行业变革。同时，面对全球芯片竞赛，中国正加速推进车规级芯片国产化进程，通过政策支持和企业布局，力争在全球半导体市场中占据一席之地。

“紫光同芯专注汽车电子与安全芯片两大赛道，基于深厚的技术积累和领先的市场地位，布局了高质量、高性价比、多品类的产品矩阵。”紫光同芯总裁岳超表示，在高度规模化且竞争激烈的IC设计行业中，追求极致性价比成为企业的生存与发展之道。同时，依托新紫光集团雄厚的平台资源，持续强化技术攻关与人才引进，实现了资源整合与产业协同。未来，紫光同芯将以“更加专业、持续创新”的理念，与广大伙伴同心同行，共建安全、开放、高效的产业新生态。

论坛现场，紫光同芯两款新品发布：全球首颗开放式架构安全芯片E450R、国内首颗通过ASIL D产品认证的高端旗舰级R52+内核车规MCU—THA6412，引发广泛关注。

E450R包括开放式硬件架构和开放式软件架构。开放式硬件架构具备开放式指令集、更强的剪裁和扩展功能，开放式软件架构拥有高效指令集、支持ISO/IEC国际标准语言和结构化虚拟机。软硬结合帮助集成该芯片的设备大幅提升安全性和交易性能、精简应用代码量、加载更多应用。“目前，E450R已获得银联芯片安全认证、银联嵌入式软件安全认证、银联IC卡操作系统产品认证、国密二级、CCRC IT EAL4+认证，我们期待与各位合作伙伴共同推动开放式架构产品在安全芯片领域的普及和应用。”紫光同芯安全芯片事业部副总经理路倩说。

THA6412面向汽车电子先进电子电气架构，基于ARM高性能实时处理器内核R52+打造，较之上一代，在算力、工艺、架构、功能安全、信息安全等方面全面提升；通过了ISO26262 ASIL D功能安全最高等级认证等多项权威认证及严苛测试。“THA6412专为适应动力底盘域控场景需求，特别是多合一电驱控制器、发动机、底盘域控、区域控制等应用，可为用户带来全新的驾乘体验。”紫光同芯汽车电子事业部副总经理杨斌介绍道。

面对持续繁荣的市场态势，技术创新无疑成为引领行业变革的关键。紫光同芯分享了其核心技术之一——非易失性存储器（NVM）。它是芯片行业的重点技术之一，采用嵌入式非易失性存储器（eNVM）更符合不同应用对于高安全性的需求。紫光同芯有着多年的嵌入式非易失性存储器研发经验，具备多种存储类型的电路设计、测试、考核能力和大规模量产经验。

此外，本次大会还邀请了近20家国内外知名企业参展，从产品设计到应用落地的前沿技术成果齐聚一堂，展示出快速迭代的产业浪潮下的蓬勃“芯”生机。

(责编：董童、李源)

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