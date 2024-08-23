新华社北京8月23日电（记者谢希瑶）商务部23日对外发布第一批城市一刻钟便民生活圈优秀实践案例，包括15个城市案例、5个街道社区案例。

北京市以评促建，锚定2025年全市便民生活圈全覆盖目标，按照“一次划定、分年建设、实施评价”思路，制定便民生活圈划分标准；上海市长宁区聚焦“宜居、宜业、宜学、宜养、宜游、宜购”六大功能，10个街道镇均完成便民生活圈建设规划；河南省鹤壁市由市、县区、街道、社区四级干部担任社区便民生活圈四级“圈长”，共同推动建设和管理……案例汇集多地建设一刻钟便民生活圈典型做法，供加强经验推广，不断提升便民生活圈工作水平。

2021年以来，商务部等部门先后确定了四批共210个全国城市一刻钟便民生活圈试点地区，目前取得阶段性成效。截至2024年6月底，前三批150个全国试点地区已建设3946个便民生活圈，涉及商业网点88.82万个，服务社区居民7676万人。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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