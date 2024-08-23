人民网北京8月23日电 （记者黄盛）证监会23日发布了《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》（以下简称《报告》）。证监会表示，总体而言，上市公司能够较好地执行企业会计准则和财务信息披露规则，但仍有部分上市公司在收入、长期股权投资与企业合并、金融工具、资产减值、所得税、非经常性损益等方面，存在会计处理或财务信息披露错误。

针对上述问题，证监会表示，下一步将继续做好以下工作：一是梳理审阅发现的上市公司问题线索，及时跟进并按规定进行后续监管处理。二是就监管工作中发现的典型问题，组织召开年度会计监管协调会，统一监管口径。三是密切跟踪市场热点难点会计处理问题，继续以案例解析等形式加强实践指导，提升资本市场执行企业会计准则和财务信息披露规则的一致性和有效性。

另据介绍，截至2024年4月30日，A股市场共有5,354家上市公司披露了2023年年度财务报告，其中主板3195家、创业板1340家、科创板571家、北交所248家，实现盈利的4228家、发生亏损的1126家。按期披露年度财务报告的上市公司中，209家公司被出具非标准审计意见的审计报告，其中无法表示意见29家、保留意见85家、带解释性说明段的无保留意见95家。证监会组织专门力量抽样审阅了上市公司2023年年度财务报告，在此基础上形成了《报告》。

证监会认为，上市公司和会计师事务所等中介机构应高度重视会计监管报告中提出的问题，及时改正财务报告中存在的错误，不断强化理解和应用企业会计准则和财务信息披露规则的能力，稳妥做好上市公司财务信息披露相关工作，不断提升会计信息披露质量，促进资本市场高质量发展。

(责编：杨曦、高雷)

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