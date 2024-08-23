新华社太原8月23日电（记者柴婷）近日，山西省太原植物园的科研人员于山西省永济市雪花山附近的阴翳之处，发现了久未面世的山西黄芩，为研究山西黄芩多了一份资料记载。

山西黄芩被《中国物种红色名录》列为濒危等级，相当于“植物界的国宝大熊猫”。山西黄芩归属于唇形科黄芩属，为一年生草本植物，其叶片两两相对生长，呈现出迷人的心脏形状，而花朵则绽放出深邃的紫色，是我国的独有物种。

据介绍，山西黄芩不同于应用比较广泛的著名中药材黄芩，是两个不同的物种，山西黄芩是一年生的草本，黄芩是多年生草本，药用部位是多年生的根部。

“全世界有黄芩属植物约350种，中国分布有98种，山西有7种，现存资料记载中，山西黄芩是山西特有种。”太原植物园植物学博士任保青说，在山西省林草局支持下，永济市林业局的帮助下，时隔67年，他们终于在雪花山所属的中条山海拔1200米的阴生环境中再次发现了这一珍稀物种踪迹，刷新了其海拔分布范围，同时也让大家目睹了果实和种子的真实模样，为下一步的科学研究提供了宝贵的实物资料。

山西黄芩的首次采集记录可回溯至1957年5月27日，当时黄河调查队在永济市雪花山海拔1500米的沟底阴处采集到了编号为574的模式标本，相关学者于1977年在《中国植物志》附录中发表了该种。自那以后，一直未曾有关于此物种的标本记录。鉴于标本的首次采集正值该种的花期，《中国植物志》的记载也仅对花有所描述，但对果实和种子的描述则相对欠缺。

“接下来，我们将加强对山西黄芩的繁育研究，通过科学合理的迁地保护手段，助力其自然种群逐步扩大并稳定繁衍。”任保青说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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