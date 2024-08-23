新华社北京8月23日电（记者郭宇靖）老旧小区综合整治是改善居住环境的重要民生工程。23日，北京市住建委发布新一批在京央企老旧小区综合整治项目名单，共确认924个小区（项目）。截至目前，在京央企老旧小区综合整治项目名单已发布三批，共1452个小区（项目），2120万平方米。

北京市住建委有关负责人表示，2024年在国务院国资委和相关中央单位的大力推动以及北京市的积极配合下，在京央企所属老旧小区综合整治取得突破性进展。此次发布的第三批项目，共924个小区（项目），1072万平方米，涉及3007栋楼，共涵盖14个区，覆盖范围比此前批次更广，项目数量更多。

名单中，城六区项目数量占比超90%，包括东城区79个、西城区163个、朝阳区228个、海淀区205个、丰台区161个、石景山区20个。

本批次项目整治将围绕房屋抗震加固，外墙保温及外门窗改造，屋面防水保温改造，楼道清洗粉刷，水、电、气、热、路、通信等基础设施改造，消防、安防、照明、垃圾分类设施改造等内容进行，着力提升居民居住条件和生活水平。

北京市住建委有关负责人表示，下一步将联动各区主动靠前服务，积极支持配合已纳入改造计划的项目做好居民工作，全力做好工程建设审批手续办理和安全质量监督等工作，努力把老旧小区打造成整洁、和谐、宜居的幸福家园。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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