中国证监会8月23日在其官网发布上市公司2023年年度财务报告会计监管报告。根据报告，总体而言，上市公司能够较好地执行企业会计准则和财务信息披露规则，但仍有部分上市公司在收入、长期股权投资与企业合并、金融工具、资产减值、所得税、非经常性损益等方面，存在会计处理或财务信息披露错误。

证监会表示，针对上述问题，将继续做好以下工作：一是梳理审阅发现的上市公司问题线索，及时跟进并按规定进行后续监管处理。二是就监管工作中发现的典型问题，组织召开年度会计监管协调会，统一监管口径。三是密切跟踪市场热点难点会计处理问题，继续以案例解析等形式加强实践指导，提升资本市场执行企业会计准则和财务信息披露规则的一致性和有效性。

证监会信息显示，截至2024年4月30日，A股市场共有5354家上市公司披露了2023年年度财务报告，其中主板3195家、创业板1340家、科创板571家、北交所248家，实现盈利的4228家、发生亏损的1126家。按期披露年度财务报告的上市公司中，209家公司被出具非标准审计意见的审计报告，其中无法表示意见29家、保留意见85家、带解释性说明段的无保留意见95家。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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