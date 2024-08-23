新华社北京8月23日电 题：促住房城乡建设事业高质量发展 努力让全体人民住有所居——住房城乡建设部负责人回应热点问题

新华社记者王优玲

房地产市场如何发展？保障性住房的建设和供给进展怎样？城市更新有哪些具体举措？在国务院新闻办23日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，住房城乡建设部负责人回应了当前热点问题。

促房地产市场平稳健康发展

房地产市场形势备受关注。住房城乡建设部部长倪虹表示，当前，房地产市场供求关系发生重大变化，市场仍处在调整期，随着各项政策的实施，市场出现了积极变化。从我国城镇化发展进程看，从人民群众对好房子的新期待看，房地产市场还有很大潜力和空间。要坚定信心，因城施策，狠抓落实，促进房地产市场平稳健康发展。

加快构建房地产发展新模式，是防范化解房地产风险、实现房地产高质量发展的治本之策。倪虹表示，构建房地产发展新模式，概括为四个方面：一是在理念上，深刻领会“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，建设适应人民群众新期待的好房子。二是在体系上，以政府为主满足刚性住房需求，以市场为主满足多样化改善性住房需求。三是在制度上，改革完善房地产开发、交易和使用制度，为房地产转型发展夯实制度基础。四是在要素配置上，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制。

住房城乡建设部副部长董建国说，住房城乡建设部将和有关部门密切配合，在总结前一段相关试点实践的同时，进一步加强顶层设计，牢牢抓住让人民群众安居这个基点，加快改革完善商品房销售以及土地、金融、财税等基础性制度，以改革促制度创新、以改革促新模式构建、以改革促产业发展，努力促进房地产高质量发展。

加大保障性住房的建设和供给

加大保障性住房的建设和供给，是城镇住房困难家庭、新市民、青年人高度关注的问题。董建国介绍，住房城乡建设部和有关部门加强统筹谋划，指导各地一手抓配售型保障性住房的建设，加快解决工薪收入群体的住房困难；另一手抓配租型保障性住房的供给，以“一张床、一间房、一套房”等多样化、多元化的方式，解决好新市民、青年人等群体的住房问题。

根据住房城乡建设部提供的数据，今年前7个月，全国保障性住房和城中村改造安置住房已经开工和筹集235万套（间），完成投资4400多亿元。

董建国说，保障性住房规划是住房发展规划的重要组成部分。住房城乡建设部指导各地，从本地区经济能力、房地产市场状况和各类困难群体住房需求出发，坚持以需定建、以需定购，因地制宜编制保障性住房五年规划和年度计划。

在制度完善方面，住房城乡建设部正在指导各地，根据国家顶层设计，结合本地实际，坚持尽力而为、量力而行，抓紧出台具体的实施意见、管理办法和配套政策，进一步细化完善保障对象、保障方式、保障标准、分配管理等具体要求。

董建国表示，对列入今年计划建设的项目，要落实好财税、土地、金融等支持政策，加快项目开工、建设进度，加强工程质量安全监管，尽早开展配租、配售。要加强项目的谋划和储备，做好明后年项目的前期工作，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。同时，结合当地房地产市场情况，积极推进收购已建成的存量商品房用作保障性住房工作，推动条件成熟的项目加快完成收购，及时配租、配售。

此外，还要抓“好房子”样板。目前，各地已确定一批保障性住房示范项目，按照“绿色、低碳、智能、安全”的要求开展“好房子”建设，不断提升保障性住房品质。

打造宜居、韧性、智慧城市

实施城市更新行动是转变城市发展方式、实现高质量发展的重要举措。住房城乡建设部副部长秦海翔表示，要系统推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设。

“要继续抓好城镇老旧小区改造，下力气解决好加装电梯、停车、充电等难题，今年我们的计划是，完成好5万个以上老旧小区改造任务。在此基础上，推动建设一批完整社区，推进老旧街区、老旧厂区等更新改造。”秦海翔说。

同时，住房城乡建设部将持续推进城市的“里子”工程建设，加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级，今年力争改造各类老旧管线10万公里以上。大力推进城市生命线安全工程建设，通过数字化手段，实时监测城市的供水、排水、燃气、供热、桥梁、管廊等各类市政设施，对安全隐患做到早发现、早预警、早处置，保障城市安全运行。加强城市内涝治理，今年要完成100个城市、1000个以上的易涝积水点整治。

倪虹说，坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”，适应城市发展进入城市更新阶段的新要求，进一步深化城市规划建设治理改革，建立可持续的城市更新模式和政策法规，坚持“先体检、后更新”，体检发现的问题就是更新要解决的重点，打造宜居、韧性、智慧城市，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经