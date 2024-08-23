人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

促住房城乡建设事业高质量发展 努力让全体人民住有所居——住房城乡建设部负责人回应热点问题

2024年08月23日20:29 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月23日电 题：促住房城乡建设事业高质量发展 努力让全体人民住有所居——住房城乡建设部负责人回应热点问题

新华社记者王优玲

房地产市场如何发展？保障性住房的建设和供给进展怎样？城市更新有哪些具体举措？在国务院新闻办23日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，住房城乡建设部负责人回应了当前热点问题。

促房地产市场平稳健康发展

房地产市场形势备受关注。住房城乡建设部部长倪虹表示，当前，房地产市场供求关系发生重大变化，市场仍处在调整期，随着各项政策的实施，市场出现了积极变化。从我国城镇化发展进程看，从人民群众对好房子的新期待看，房地产市场还有很大潜力和空间。要坚定信心，因城施策，狠抓落实，促进房地产市场平稳健康发展。

加快构建房地产发展新模式，是防范化解房地产风险、实现房地产高质量发展的治本之策。倪虹表示，构建房地产发展新模式，概括为四个方面：一是在理念上，深刻领会“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，建设适应人民群众新期待的好房子。二是在体系上，以政府为主满足刚性住房需求，以市场为主满足多样化改善性住房需求。三是在制度上，改革完善房地产开发、交易和使用制度，为房地产转型发展夯实制度基础。四是在要素配置上，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制。

住房城乡建设部副部长董建国说，住房城乡建设部将和有关部门密切配合，在总结前一段相关试点实践的同时，进一步加强顶层设计，牢牢抓住让人民群众安居这个基点，加快改革完善商品房销售以及土地、金融、财税等基础性制度，以改革促制度创新、以改革促新模式构建、以改革促产业发展，努力促进房地产高质量发展。

加大保障性住房的建设和供给

加大保障性住房的建设和供给，是城镇住房困难家庭、新市民、青年人高度关注的问题。董建国介绍，住房城乡建设部和有关部门加强统筹谋划，指导各地一手抓配售型保障性住房的建设，加快解决工薪收入群体的住房困难；另一手抓配租型保障性住房的供给，以“一张床、一间房、一套房”等多样化、多元化的方式，解决好新市民、青年人等群体的住房问题。

根据住房城乡建设部提供的数据，今年前7个月，全国保障性住房和城中村改造安置住房已经开工和筹集235万套（间），完成投资4400多亿元。

董建国说，保障性住房规划是住房发展规划的重要组成部分。住房城乡建设部指导各地，从本地区经济能力、房地产市场状况和各类困难群体住房需求出发，坚持以需定建、以需定购，因地制宜编制保障性住房五年规划和年度计划。

在制度完善方面，住房城乡建设部正在指导各地，根据国家顶层设计，结合本地实际，坚持尽力而为、量力而行，抓紧出台具体的实施意见、管理办法和配套政策，进一步细化完善保障对象、保障方式、保障标准、分配管理等具体要求。

董建国表示，对列入今年计划建设的项目，要落实好财税、土地、金融等支持政策，加快项目开工、建设进度，加强工程质量安全监管，尽早开展配租、配售。要加强项目的谋划和储备，做好明后年项目的前期工作，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。同时，结合当地房地产市场情况，积极推进收购已建成的存量商品房用作保障性住房工作，推动条件成熟的项目加快完成收购，及时配租、配售。

此外，还要抓“好房子”样板。目前，各地已确定一批保障性住房示范项目，按照“绿色、低碳、智能、安全”的要求开展“好房子”建设，不断提升保障性住房品质。

打造宜居、韧性、智慧城市

实施城市更新行动是转变城市发展方式、实现高质量发展的重要举措。住房城乡建设部副部长秦海翔表示，要系统推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设。

“要继续抓好城镇老旧小区改造，下力气解决好加装电梯、停车、充电等难题，今年我们的计划是，完成好5万个以上老旧小区改造任务。在此基础上，推动建设一批完整社区，推进老旧街区、老旧厂区等更新改造。”秦海翔说。

同时，住房城乡建设部将持续推进城市的“里子”工程建设，加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级，今年力争改造各类老旧管线10万公里以上。大力推进城市生命线安全工程建设，通过数字化手段，实时监测城市的供水、排水、燃气、供热、桥梁、管廊等各类市政设施，对安全隐患做到早发现、早预警、早处置，保障城市安全运行。加强城市内涝治理，今年要完成100个城市、1000个以上的易涝积水点整治。

倪虹说，坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”，适应城市发展进入城市更新阶段的新要求，进一步深化城市规划建设治理改革，建立可持续的城市更新模式和政策法规，坚持“先体检、后更新”，体检发现的问题就是更新要解决的重点，打造宜居、韧性、智慧城市，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：仍有部分上市公司存在会计处理或财务信息披露错误
　　人民网北京8月23日电 （记者黄盛）证监会23日发布了《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》（以下简称《报告》）。证监会表示，总体而言，上市公司能够较好地执行企业会计准则和财务信息披露规则，但仍有部分上市公司在收入、长期股权投资与企业合并、金融工具、资产减值、所得税、非经常性损益等方面，存在会计处理或财务信息披露错误。…
水利部安排部署西北等地暴雨洪水防御工作
　　人民网北京8月23日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，北方本轮降水收尾结束，云南、广西等地受西南暖湿气流影响，仍有强降雨现身。短暂停歇后，明天起北方新一轮降雨又将上线，此外云南强降雨持续，且多对流性降水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部