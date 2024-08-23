7月中国外汇市场总计成交27.97万亿元人民币
2024年08月23日20:50 | 来源：新华网
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新华社北京8月23日电 国家外汇管理局23日公布的统计数据显示，2024年7月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交27.97万亿元人民币（等值3.92万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交3.68万亿元人民币（等值0.52万亿美元），银行间市场成交24.29万亿元人民币（等值3.41万亿美元）；即期市场累计成交9.35万亿元人民币（等值1.31万亿美元），衍生品市场累计成交18.62万亿元人民币（等值2.61万亿美元）。
2024年1至7月，中国外汇市场累计成交163.40万亿元人民币（等值22.98万亿美元）。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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