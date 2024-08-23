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前7月我国完成水利建设投资6894亿元

2024年08月23日22:19 | 来源：新华网
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新华社北京8月23日电 我国水利基础设施建设步伐继续加快。水利部23日公布的数据显示，今年1至7月，全国完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。其中，增发国债安排的水利项目完成投资2585亿元。

前7月全国实施水利项目4万个、同比增长17%，其中新开工2.6万个、同比增长23.9%；前7月全国开工34项重大水利工程，较去年同期多8项，总投资2082.5亿元，同比增加954.9亿元。

水利基础设施建设继续发挥稳就业促增收作用。1至7月，全国水利项目施工吸纳就业168.3万人，同比增长3.3%。

水利部相关负责人表示，下一步，水利部将牢牢守住水旱灾害防御安全底线，持续推进水利基础设施建设，强化重大工程建设质量和安全管理，把水利各项工作做实、做深，确保实现全年目标任务。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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