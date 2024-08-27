梁思礼院士百年诞辰纪念展将于9月展出
2024年08月27日15:47 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者赵竹青）8月24日，是中国航天事业杰出奠基人、中国科学院院士梁思礼先生诞辰100周年。记者从中国科学家博物馆获悉，梁思礼院士百年诞辰纪念展将在9月下旬全国科普日期间向公众开放。
梁思礼是中国导弹控制和火箭系统控制领域的开拓者。他的一生，是与国家航天事业紧密相连、无私奉献的一生。从新中国第一枚导弹、到神舟系列飞船的辉煌成就，梁思礼都留下了不可磨灭的印记。
当日举行的发布会上，中国科学家博物馆副馆长孟令耘表示，此次主题纪念展将旨在缅怀梁思礼先生等老一辈科学家的丰功伟绩，传承和弘扬他们的科学家精神。同时，也希望通过这次展览，能够激发更多青少年对科学的兴趣和热爱，为祖国的科技进步和繁荣富强贡献自己的力量。
据介绍，展览运用了中国科协“老科学家学术成长资料采集工程”的工作成果，详细介绍梁思礼院士的生平事迹，通过近300件手稿、档案、书信、图片、证书等珍贵资料，生动展现他的光辉一生；并通过展示梁思礼院士在火箭、导弹控制系统领域作出的贡献，展现我国航天事业的从无到有、从弱到强的发展历程，从而体现了梁思礼院士爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的精神，让参观者深刻感受到他的人格魅力和精神力量。
(责编：赵竹青、吕骞)
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