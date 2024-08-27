能源互联网英文期刊创刊
2024年08月27日15:48 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者赵竹青）记者从中国电机工程学会获悉，《能源互联网（英文）》（Energy Internet）期刊近日在北京创刊发布。
中国电机工程学会理事长、中国工程院院士舒印彪表示，当今世界，新一轮科技革命和产业变革加快推进，新能源和信息技术紧密融合，能源体系和发展模式进入以非化石能源为主体的崭新阶段。他表示，Energy Internet创刊不仅是我国能源电力领域的一件大事，也是学术界加强交流合作、共同推动能源互联网技术创新发展的大事。
中国工程院院士、中国电科院名誉院长、Energy Internet主编郭剑波表示，Energy Internet旨在搭建一个高水平、国际化的学术交流平台，汇聚国内外能源互联网领域的顶尖学者和专家，共同探讨能源互联网的理论创新、技术突破、应用实践等重大问题。主编团队将秉承“专家办刊”的理念，弘扬科学家精神，努力将Energy Internet打造成为能源互联网领域最具影响力和权威性的学术期刊之一。
据介绍，该期刊由中国科学技术协会主管，中国电机工程学会主办，中国电力科学研究院承办，与英国工程技术学会（IET）合作出版，聚焦能源互联网领域，致力于报道该领域的新理论、新方法、新技术、新实践，为该领域全球学者搭建国际化交流平台，助力多学科交叉融合发展。第一届编委会由来自中国、美国、英国、德国和希腊等10个国家和地区的88位专家学者组成。
(责编：赵竹青、吕骞)
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