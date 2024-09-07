新华社合肥9月7日电题：建“月宫”、“摘”星辰……我国深空探测有这些新动作！

新华社记者温竞华、吴慧珺、喻菲

建设国际月球科研站，探寻火星生命痕迹，预防小行星撞地球……我国深空探测又有新动作！

9月5日至6日在安徽黄山举行的第二届深空探测（天都）国际会议上，一系列重大航天任务的最新进展，描绘出我国深空探测新图景。

——一起到月球去

建设国际月球科研站，已不仅仅是一个愿景，更是人类探索宇宙奥秘、和平利用太空的必然趋势。

“目前，中国已成功实施嫦娥一号到嫦娥六号6次任务，取得一系列新发现，积累了丰富的工程经验和技术基础。”国家航天局总工程师李国平说，为实现对月球长久持续探测，中国倡议发起国际月球科研站计划，目前科学家们正在开展科研站的方案论证。

国际月球科研站是中国联合各国，在月球表面、月球轨道和地面建设月地联通的，长期自主运行、短期有人参与，可拓展、可维护的综合性科学实验设施，可长期持续开展多学科、多目标、大规模的科学和技术活动。

截至目前，10余个国家（国际组织）和40余个国际科研机构加入国际月球科研站合作建设的大家庭。

中国深空探测重大专项总设计师吴艳华介绍，国际月球科研站建设将分为基本型和拓展型两个阶段：在2035年前，形成功能和要素基本齐备的月基综合性科研平台；在2050年前，建成以月球轨道站为枢纽，以月球南极站为中心，以月球赤道、月球背面为探测节点的月球综合站网。

——探寻火星上的生命痕迹

太阳系中，火星是与地球环境最相近的行星。这颗亿万公里外的星球上，是否也曾有生命？如今，我们已在寻找答案的路上。

会议期间，天问三号任务总设计师刘继忠介绍了我国火星取样返回计划：天问三号任务以生命痕迹探寻为第一科学目标，预计2028年前后发射，用40天左右的时间，通过两发长征五号运载火箭分两次发射轨返组合体和着上服组合体。

要在一次任务中尽可能采到富集生命痕迹信息的样品，取样地点和方式十分关键。

“研发团队开展了大量研究，初步在克律塞平原和乌托邦平原选定了候选着陆点，并计划在着陆点进行取样。”刘继忠说。

他介绍，为达到取样的多样性，将采取三种取样手段：表面取样通过机器手实现更大范围样品采集；钻取将采集不同深度不同位置的样品；还专门研制了一个飞行器，可以采集更远范围的样品。

国际合作也是天问三号的重要部分。刘继忠介绍，在天问三号探测器的轨道器和服务器上，专门预留了约30公斤资源用于搭载国际合作载荷。后续在适当的时间，会向国际发布关于征集国际合作载荷的公告等。

——预防小行星撞地球

在太阳系中，既有月球和火星这样备受瞩目的“主角”，也有数量众多的“群演”——小行星。目前已知小行星数量超过130万颗，它们通常“按部就班”地在太阳系中稳定运行，而有些小行星运行轨迹接近地球，被称为近地小行星。

“小行星撞击被列为威胁人类生存的二十大灾难之首，未来小行星撞击地球的事件极有可能发生，我们必须构建起牢不可破的行星防御安全网。”嫦娥七号任务副总设计师唐玉华说，中国正在用实际行动积极响应国际社会倡议，并将于近期实施一次在轨的防御任务。

唐玉华介绍，我国首次近地小行星防御任务计划选用“伴飞+动能撞击+伴飞”模式，当撞击器对目标小行星实施动能撞击时，探测器对撞击过程进行全程观测，并在撞击后继续开展撞击效果评估和科学探测等工作，通过一次任务实现“动能撞击+天基评估”。

根据设想，此次任务实施后，预期可使目标小行星的速度增量大于每秒一厘米，撞后一年内，小行星轨道向偏离地球方向改变超900公里。撞后将通过天地联合，开展小行星轨道、形貌和溅射物变化的观测。

探索广袤深空，我们一起期待！

(责编：王静、袁勃)

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