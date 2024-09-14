本报记者 徐佩玉

9月13日，中国人民银行发布的8月金融统计数据报告显示，前8个月人民币贷款增加14.43万亿元。8月末人民币贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%。

从存款数据看，前8个月人民币存款增加12.88万亿元。其中，住户存款增加9.65万亿元，非金融企业存款减少2.88万亿元，财政性存款增加9606亿元，非银行业金融机构存款增加3.59万亿元。

同日发布的社会融资数据显示，前8个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.42万亿元。8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为248.89万亿元，同比增长8.1%。

今年以来，中国人民银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，为经济社会发展营造良好的货币金融环境。8月份金融统计数据主要有三个特点：

金融总量合理增长。近期广义货币（M2）余额增速较为平稳，8月末M2余额305.05万亿元，同比增长6.3%。8月社会融资规模和人民币贷款两项指标余额增速都在8%以上，比上半年名义GDP增速高约4个百分点。在结构转型加快推进的背景下，金融数据在高基数上仍保持平稳增长，对实体经济的支持力度稳固。

信贷结构持续优化。信贷资源更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节，有力支持经济结构加快优化。8月末，制造业中长期贷款余额13.69万亿元，同比增长15.9%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长13.4%。科技型中小企业贷款余额3.09万亿元，同比增长21.2%。“专精特新”企业贷款余额4.18万亿元，同比增长14.4%。普惠小微贷款余额32.21万亿元，同比增长16%。以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。

利率在低位水平继续下行。8月份，新发放企业贷款加权平均利率为3.57%，比上月低8个基点，比上年同期低28个基点。新发放普惠小微贷款利率为4.48%，比上月低8个基点，比上年同期低34个基点，均处于历史低位。

中国人民银行有关部门负责人表示，今年以来，中国人民银行全力做好金融“五篇大文章”，着力优化信贷结构，金融支持重大战略、重点领域和薄弱环节的强度、适配性和精准性明显提升。下一步，中国人民银行将落实好已出台的政策举措，加快制定金融“五篇大文章”总体方案以及数字金融、养老金融政策，形成“1+N”的政策体系，出台更多激励政策和工具，继续深化重点领域金融服务创新，更加有力地支持经济高质量发展。

对于未来的货币政策取向，上述负责人表示，中国人民银行将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。同时，把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，更有针对性地满足合理消费融资需求。持续增强宏观政策协调配合，支持积极的财政政策更好发力见效，着力扩大国内需求，促进消费与投资并重，并更加注重消费，淘汰落后产能，促进产业升级，支持总供给和总需求在更高水平上实现动态平衡。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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