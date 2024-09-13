人民网北京9月13日电 （记者孙红丽）据商务部官网消息，商务部新闻发言人13日就欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案答记者问。

记者问：9月12日，欧盟委员会新闻发言人称，中国机电商会和所有电动汽车生产商提交的关于欧盟电动汽车反补贴案的价格承诺解决方案均未达到要求，欧方打算拒绝相关价格承诺申请。请问中方对此有何评论?

发言人答：中方注意到了欧方的相关表态。欧委会无视中国业界的诚意和努力，在未进行深入沟通的情况下，提出拟拒绝中国业界提出的灵活解决方案建议，中方对此深感失望。

8月20日和9月9日，欧委会两次发布欧盟电动汽车反补贴案终裁披露，依旧延续错误做法，裁决高额税率。中方对此无法认同、不能接受，但始终秉持最大诚意，努力通过对话磋商妥善解决摩擦。

8月24日，中国业界在本案调查程序时限内提出价格承诺解决方案，充分考虑了欧方诉求，展现了最大限度的灵活性。中国业界表示，其价格承诺提议完全具有合规性和可执行性，所有技术问题均可通过磋商共同解决。据了解，多个欧盟成员国也对价格承诺解决方案表现出较大兴趣。

欧委会在未经详细评估的情况下拒绝相关方案，既打击了中国业界继续合作的信心，也不符合欧盟成员国的期待，更不符合其希望通过对话解决本案的公开表态。

6月22日中欧商定启动欧盟电动汽车反补贴案磋商以来，双方工作团队密集开展了十余轮磋商，中方先后向欧方提交了数万页的事实和证据，也提出了灵活解决方案，付出了巨大努力。

但欧方一方面声称愿意通过对话解决，另一方面却迅速草率拒绝中方建议，且始终不给出任何具体对案，完全没有体现出相向而行的诚意。如果磋商最终未能达成共识，责任完全在欧方。

目前磋商的关键在于欧方是否真有解决问题的政治意愿。中方敦促欧方切实落实中法欧领导人三方会晤关于通过对话协商妥善处理经贸摩擦的重要共识，拿出诚意和行动，认真考虑中国业界的合理关切。

中方既有通过对话磋商妥善解决分歧的最大诚意，也有维护中国企业正当权益的最大决心。中方将密切关注欧方后续进展，并将采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业的合法权益。

(责编：孙红丽、吕骞)

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