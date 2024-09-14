广州海关：

我们是一家国外企业，目前正在为参加第136届广交会做准备。近期，我们计划把参展的展品运至广州进行布展，想详细了解广交会展品进境通关流程，敬请您解答。

马来西亚参展商 朱先生

朱先生：

中国进出口商品交易会（以下简称“广交会”），是中国目前规模最大、历史最长的综合性国际贸易盛会。第136届广交会将于10月15日至11月4日分三期在广东广州举办。以下将为您就广交会展品进境通关的相关要求和注意事项作介绍：

● 展品通关流程

（一）企业备案审批。在广交会开展前，广交会的承办方——中国对外贸易中心会提前完成广交会信息海关备案，并采取“一次备案、分批提交清单”的方式办理海关手续。境外参展企业应将拟参展的商品提前告知中国对外贸易中心，由其统一向主管地海关——广州海关所属广州会展中心海关提交展品清单，并由其或其委托的企业提前办理展品进境通关手续，以确保广交会物资抵达口岸后快速通关。

（二）展品通关监管。进境展品通关过程中，展品申报为“广交会进境展品”并采用通关一体化模式的，由中国对外贸易中心或其委托的运输承运商向广州会展中心海关办理申报手续，由进境口岸海关实施验放；采用其他通关模式进境的展品，按照现行规定办理海关手续。因特殊情况需在展馆现场实施海关查验的展品，由中国对外贸易中心或其委托的运输承运商提出申请，经进境口岸海关商请广州会展中心海关审核同意后，可运至展馆现场接受查验。

（三）展品处置。对于拟消耗、试用、品尝、散发的展品，参展企业应当具备符合相关要求的合格证明。参展企业提前将预计的展品消耗以书面形式告知广州会展中心海关，并明确展品拟使用方式和数量，广州会展中心海关将根据实际情况对其数量和总值进行核定，按照相关规定免征关税和进口环节增值税、消费税。

对于展后留购的展品，统一由承办方中国对外贸易中心或其指定单位按照海关相关规定办理进口手续。涉及许可证件管理的则办理相关许可证件。

此外，暂时进境的展品应当在海关规定期限内复运出境。非ATA单证册项下暂时进境展品，在广交会结束后转入海关特殊监管区域和保税监管场所的（参展汽车应当转入可开展汽车保税仓储业务的海关特殊监管区域），办理海关相关手续后予以核销。同时，对于暂时进境展品需延期复运出境的，按规定向海关办理延期手续。

● 海关通关便利举措

为服务保障广交会顺利举办，做好广交会的通关监管和服务保障工作，广州海关推出如下主要通关便利举措：

（一）优先办理。广州海关在广州白云机场、广州南沙等货运口岸，设置广交会进境展览品通关“绿色通道”，优先办理进境展品的申报、查验、抽样、检测等海关手续，实行即查即放，并支持进境展览品运到展馆后查验。同时，在广州琶洲、广州白云机场等客运口岸设置广交会来宾便捷通道，广交会参展人员凭有效证件或广交会邀请函，可快速办理海关通关手续。

（二）一网通办。依托“智慧会展”信息化系统，支持企业全天候在线办理展览品全流程业务，提供“在线预约通关”服务。

（三）驻会监管免担保。经广交会承办方申请，广州会展中心海关同意后，对参展展品实行免担保政策；符合规定的进境展品免于交验许可证件。

（四）简化手续。仅供展览的预包装食品和化妆品免予加贴中文标签和抽样检验，免予核查收发货人备案证明；对于少量试用、品尝、散发的食品化妆品，参展企业提供符合要求的合格证明后，根据食品化妆品安全风险评估情况，可展前抽取样品检验，免予加贴中文标签；不涉及研制、生产、经营、销售及使用的展会展示用医疗器械，免于提供注册或备案证明。

（五）允许“展检同步”。除动植物源性食品外，对已获检疫准入的动植物产品，由办展人统一办理进境动植物检疫审批手续。仅用于展览用途的进境动植物产品免于检验，展后需销售、使用的允许“展检同步”，节约通关时间；对广州海关事权范围内办理进境动植物产品、动植物源性食品的检疫审批事项，缩短至3个工作日办结。

以上是关于广交会进境展品通关的相关内容，预祝您顺利开启第136届广交会参展之旅。

（广州海关所属广州会展中心海关 黄欣、曹坤元）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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