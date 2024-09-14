新华社北京9月13日电（记者陈旭）在2024年服贸会国家会议中心会场举办的物流高质量发展国际学术交流会上，由北京物资学院组织编写的《京津冀物流协同发展报告》（2014-2023）13日正式发布。报告显示，十年来京津冀物流产业协同发展跑出加速度，区域物流市场规模大幅增长，2023年物流业增加值达5643.5亿元，十年增长近2000亿元，物流产业核心竞争力不断增强。

物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸。报告显示，京津冀全年货运总量保持较快增长，2023年达344900万吨，较2014年增长超25000万吨。京津冀区域物流网络更加完善，物流网络建设实现了“点—线—面”一体化推进，陆、海、空立体物流体系不断完善，网络结构持续优化，区域运输效率明显提高。

伴随百姓消费线上购、全球购，京津冀电商物流和快递行业空间格局实现重大变迁，2023年区域快递业务量达105.5亿件。绿色物流、冷链物流与时代发展相适应。京津冀“绿色仓库”认证数量逐年攀升，截至今年7月，获得中国“绿色仓库”星级认证达83个。50公里通勤圈、100公里功能圈、150公里产业圈的京津冀农产品冷链物流体系初具雏形。

北京物资学院党委书记吴惠表示，学校将深化产教融合，加强人工智能、区块链等前沿技术应用，助力发展物流流通行业新质生产力，共同推动中国物流与供应链产业的高质量发展。

北京市副市长司马红表示，北京是国家服务贸易创新发展试点城市，将全面深化改革，进一步深入推进京津冀协同发展，完善现代物流商贸流通体系，为推动经济社会发展注入新动力。

商务部党组成员、副部长盛秋平表示，将扎实推进现代商贸流通体系建设，推动物流降本增效，积极推动城乡流通网络建设，加快数字化、标准化、绿色化水平提升，实施批发零售业高质量发展行动，引领带动全国商贸流通体系建设。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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