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2024服贸会｜服贸会为东盟国家与中国教育合作搭建平台

2024年09月14日06:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月13日电（记者侯鸿博）“服贸会的平台为我们‘牵线搭桥’，与中国高等院校合作对我们学校至关重要，希望未来的合作办学为提升马来西亚和中国关系作出更多贡献。”马来西亚美兰大学京津冀高校合作负责人闫丰涛在2024年中国国际服务贸易交易会期间告诉记者。

　　在13日举行的服贸会教育服务专题开幕式上，马来西亚美兰大学与北京电子科技职业学院签署战略合作协议，涵盖学术交流和教师资格、学生学分互认等内容。

　　在本次服贸会的教育服务展区，来自马来西亚、越南、柬埔寨、泰国和印度尼西亚等东盟国家的高校和教育机构与中方探讨留学便利、研学交流等方面合作。

　　泰国工商大学国际学院副院长郑智予认为，参加服贸会对学校深入与中国高校交流有重要意义。“第一次来服贸会，我们希望和更多中国高校接触，探索合作办学的潜在机会。”

　　廉振本科和研究生就读于南开大学，毕业后来到泰国工商大学深造。此次服贸会他代表泰国工商大学来京参展，推广留学项目。他介绍说，泰国高校在针对中国留学生的课程设置上，紧密结合中泰互利合作和泰国经济发展的实际情况，为有志于在相关领域继续深造和工作的学生打下比较好的基础。

　　在本届服贸会上，泰国工商大学将与北京理工大学、中国传媒大学等高校探讨“2+2”合作办学以及学术交流等方面合作。

　　据了解，本届服贸会教育专题展吸引线下参展机构97家，包括外资单位40个。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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