中华财险：“快、简、暖” 积极应对台风“摩羯”
近日，今年第11号超强台风“摩羯”登陆海南、广东省，造成人员伤亡和重大财产损失。中华财险高度重视，严格执行国家金融监督管理总局“能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔”工作要求，全力做好防汛救灾和保险理赔工作，为客户提供“快、简、暖”的理赔服务。
截至9月9日，中华财险共计收到全险种报案197件，估损金额9800万元，其中财产险损失超过9000万元。车险及农险案件查勘完成率95%，预付赔款超过500万元。
提前预警 积极推进风险减量
多渠道推进风险预警，及时提醒客户防范风险。通过短信、微信公众号、朋友圈、新闻媒体等渠道广泛发布灾害预警和安全提示，针对不同地区风险等级制作风险地图，及时提醒客户做好防灾防损工作，客户阅读量超27万次。
借助警保联动，积极布局风险减量。与当地交警部门联动，利用视频监控对暴雨洪涝进行提前预警，并派专人对重点水淹道路进行封锁，共同守护好人民群众生命财产安全。在重点乡镇开展防台帮扶“下田入地”行动，帮助农户对农棚建筑、设施大棚等易倒伏的地方进行加固处理，租赁挖掘机疏通排水沟渠，全力协助农户做好防台防汛工作，充分发挥保险损失补偿和风险减量的专业优势。
快速赔付 帮助受灾群众、企业复工复产
报案后30分钟完成首笔车险赔付。9月6日15时12分，中华财险广东分公司接到首笔车险报案，接报案后查勘员立即行动，冒雨赶赴现场开展查勘工作，快速确定损失程度，高效完成结案流程。当日15时41分，张先生便收到了赔款4000元。
当天预赔100万元，助力企业复工复产。9月7日凌晨，受台风“摩羯”影响，广东省湛江市英利镇一村生猪养殖场突发断电，养殖设备无法正常运转，导致该养殖场750头育肥猪发生缺氧死亡。中华财险紧急开通大灾绿色通道，简化理赔流程及手续，当天向该养殖场预付赔款100万元，帮助受灾农企复工复产。
分秒必争参与救援 为广大群众解危济困
9月6日，正值风力雨势最强时，中华财险接到客户报案，称其承保车辆被树木砸到，车辆损失严重，人员受伤，需要紧急救援。中华财险理赔人员迅速赶到现场，紧急救援后将车辆和车主安置到安全地，快速启动赔付流程。
9月7日，湛江市赤坎区军民路边的树木被台风吹倒，横躺在道路上，存在很大的安全隐患，而且会影响正常交通运行。中华财险理赔人员不畏艰难，立即组织义务开展清障工作，分段切割、人工搬运、清扫断枝，不到1小时，倒伏树木全部清理干净，道路恢复正常通行。
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