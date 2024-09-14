Visa支持北京轨道交通“外卡拍卡过闸”
9月13日， Visa宣布支持北京市全市地铁网络线路的“外卡拍卡过闸”，进一步提升入境人士的外卡支付体验。北京成为中国内地首创在轨道交通启动“外卡拍卡过闸”的城市。即日起，在北京任意地铁站点的任意闸口，入境人士可以持境外发行的Visa卡“一拍即付”轻松过闸。这一举措将进一步优化北京入境支付环境，为入境人士在京的出行提供便利。
作为覆盖全球200多个国家和地区的支付网络，Visa连接了全球超过45亿张Visa卡和1亿3000万家商户，不仅为广大的入境群体提供了多元化的支付选择，也为中国出境游客打造安全、便捷的支付体验。
Visa全球副总裁、中国区总裁尹小龙先生在北京轨道交通“外卡拍卡过闸”发布仪式发表演讲
Visa全球副总裁，中国区总裁尹小龙先生表示：“作为受理最广泛、连接最多持卡人的全球支付品牌之一，Visa在中国发展近40年，致力于为本地和入境持卡人提供非凡的支付体验。Visa与北京结缘已久，作为奥运独家支付合作伙伴，参与支持两届北京奥运会。我们很荣幸参与并支持北京轨道交通的‘外卡拍卡过闸’服务，推动北京国际消费中心城市建设与入境游的发展。未来，我们希望继续携手行业合作伙伴，把‘一拍即付’的便捷支付方式推广至更多城市。”
北京轨道交通外卡拍卡过闸正式上线
北京轨道交通是全世界最繁忙、规模最大的轨道交通系统之一。此次Visa“一拍即付”支持的“拍卡过闸”服务将覆盖全市地铁路网27条运营线路（包含2条机场线、西郊线、亦庄T1线）的490座车站，里程总计覆盖836公里。同时，市郊铁路S2线也同步具备条件。
来自法国的冉石（Jean-Pierre）先生使用Visa“一拍即付”在北京地铁进站乘车
随着全球“一拍即付”的普及，长期以来，Visa致力于为全球各大城市定制更加高效、国际化的公共交通支付解决方案。目前，Visa在全球已经启动超过750个“一拍即付”的公共交通项目，纽约、伦敦、新加坡市、中国香港、曼谷、东京等国际化城市。仅过去的2023财年，Visa的网络上累计产生了超过16亿笔公共交通的交易。Visa中国持卡人可以持境内发行的Visa芯片感应卡，在上述城市支付并乘坐支持“一拍即付”的公共交通工具，包括地铁、公交、轮渡、出租车等。
自2023年初，在人民银行的指导下，Visa一直携手合作伙伴优化入境支付环境，为入境游客提供“外卡支付、移动支付、现金支付”在内的多元化支付选择，并在2024年年初推出并实施了三大重要措施，包括改善收银员和消费者支付体验、以创新受理工具提升商户能力、优化商户外卡受理成本等，覆盖餐饮、住宿、购物、出行等国际游客入境消费场景的方方面面。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部新闻发言人就欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案答记者问
- 人民网北京9月13日电 （记者孙红丽）据商务部官网消息，商务部新闻发言人13日就欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案答记者问。 记者问：9月12日，欧盟委员会新闻发言人称，中国机电商会和所有电动汽车生产商提交的关于欧盟电动汽车反补贴案的价格承诺解决方案均未达到要求，欧方打算拒绝相关价格承诺申请。…
- 评论
- 关注