原标题：入境支付环境进一步优化 Visa支持北京轨道交通“外卡拍卡过闸” - 中国日报网

9月13日， Visa宣布支持北京市全市地铁网络线路的“外卡拍卡过闸”，进一步提升入境人士的外卡支付体验。北京成为中国内地首创在轨道交通启动“外卡拍卡过闸”的城市。即日起，在北京任意地铁站点的任意闸口，入境人士可以持境外发行的Visa卡“一拍即付”轻松过闸。这一举措将进一步优化北京入境支付环境，为入境人士在京的出行提供便利。

作为覆盖全球200多个国家和地区的支付网络，Visa连接了全球超过45亿张Visa卡和1亿3000万家商户，不仅为广大的入境群体提供了多元化的支付选择，也为中国出境游客打造安全、便捷的支付体验。

Visa全球副总裁、中国区总裁尹小龙先生在北京轨道交通“外卡拍卡过闸”发布仪式发表演讲

Visa全球副总裁，中国区总裁尹小龙先生表示：“作为受理最广泛、连接最多持卡人的全球支付品牌之一，Visa在中国发展近40年，致力于为本地和入境持卡人提供非凡的支付体验。Visa与北京结缘已久，作为奥运独家支付合作伙伴，参与支持两届北京奥运会。我们很荣幸参与并支持北京轨道交通的‘外卡拍卡过闸’服务，推动北京国际消费中心城市建设与入境游的发展。未来，我们希望继续携手行业合作伙伴，把‘一拍即付’的便捷支付方式推广至更多城市。”

北京轨道交通外卡拍卡过闸正式上线

北京轨道交通是全世界最繁忙、规模最大的轨道交通系统之一。此次Visa“一拍即付”支持的“拍卡过闸”服务将覆盖全市地铁路网27条运营线路（包含2条机场线、西郊线、亦庄T1线）的490座车站，里程总计覆盖836公里。同时，市郊铁路S2线也同步具备条件。

来自法国的冉石（Jean-Pierre）先生使用Visa“一拍即付”在北京地铁进站乘车

随着全球“一拍即付”的普及，长期以来，Visa致力于为全球各大城市定制更加高效、国际化的公共交通支付解决方案。目前，Visa在全球已经启动超过750个“一拍即付”的公共交通项目，纽约、伦敦、新加坡市、中国香港、曼谷、东京等国际化城市。仅过去的2023财年，Visa的网络上累计产生了超过16亿笔公共交通的交易。Visa中国持卡人可以持境内发行的Visa芯片感应卡，在上述城市支付并乘坐支持“一拍即付”的公共交通工具，包括地铁、公交、轮渡、出租车等。

自2023年初，在人民银行的指导下，Visa一直携手合作伙伴优化入境支付环境，为入境游客提供“外卡支付、移动支付、现金支付”在内的多元化支付选择，并在2024年年初推出并实施了三大重要措施，包括改善收银员和消费者支付体验、以创新受理工具提升商户能力、优化商户外卡受理成本等，覆盖餐饮、住宿、购物、出行等国际游客入境消费场景的方方面面。

(责编：曹淼、李源)

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