原标题：北京国际人力携创新成果亮相服贸会 以智能技术引领人服行业革新

9月12日， 2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京开幕。作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，本届服贸会在国家会议中心和首钢园区举办。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“北京国际人力”，英文“FESCO”）携旗下数智化服务平台、“数字伙伴联盟”等创新实践成果亮相，展现人力资源综合服务生态的价值，彰显赋能千行百业的人力资源“国家队”的责任和使命担当，向世界展示中国人力资源服务业的创新活力与强劲实力。

开幕首日，两大创新平台获广泛关注

在全球科技创新迅猛发展的背景下，人力资源服务行业正迎来前所未有的变革。本届服贸会人力资源服务专区首次亮相，北京国际人力重点展出了“京企直聘”、“易北京”、企业出海解决方案以及灵活用工解决方案。展区现场热闹非凡，观众纷纷驻足了解，对这些平台和服务的优势表现出浓厚兴趣。

“京企直聘”招聘平台是北京市国资委落实国家“稳就业”“促就业”决策部署、推动就业工作数字化升级的一项重要举措，由北京国际人力提供整体技术及运营工作。平台以PC端、微信公众号、微信小程序等不同形式，与北京市属各高校、北京日报客户端、北京时间APP实现了信息互联互通，聚合了760余家北京市属及区属企业，线上集中发布优质岗位信息，线下开展多种形式的招聘活动。平台推出3年来，访问量超400万次，发布岗位1万余个，组织国企参加各类招聘活动千余场，收到简历超60万份，已成为首都国企引才聚才的金字招牌，为市属企业高质量发展提供智力支持和人才保障。

在全球化深入发的背景下，全球一流人才已成为创新创业的重要力。近年来，北京以建设国家战略人才力量为主线，力争率先建成高水平人才高地，为我国建设世界重要人才中心和创新高地提供战略支撑。作为北京市国际人才一站式服务的窗口单位，北京国际人力在人才服务方面助力政府打通国际人才服务的“最后一公里”，通过数字化国际人才服务平台“易北京”促进人才吸引与人才保留。平台提供涵盖生活、职场的多元服务，目前累计访问量超100万人次，促进首都国际化环境的提升，为国内外高层次人才引进提供综合高质量服务。

科技赋能，打造人力资源服务新场景新体验

当前，数字技术正以前所未有的力量重塑劳动力市场与人力资源服务模式。AI深度融入人力资源业务场景，不断培育出数智人力新产品、新场景和新体验。

相比往届，今年服贸会更加突出新质生产力和数智元素，打造“新而专”的展览展示，为观众带来一场视觉与思维的盛宴。

北京国际人力专门打造AI互动体验区，以“AI+人力资源服务”为核心理念，围绕招聘面试、业务办理说明、政策咨询等人力资源服务高频场景，推出北京国际人力“数字伙伴联盟”。在体验区，参观者络绎不绝，大家争相与爱力、政多多、安迪、HR小姐姐等一系列数字伙伴交流互动，体验新颖独特的人机交互。北京国际人力打造的专属场景的垂类小模型，目前已形成覆盖人力资源服务行业和人力资源全场景的数字员工解决方案，推动人力资源服务向智能化、自动化方向发展。这种创新模式不仅吸引了现场众多展商和观众的目光，现场更是充满了惊喜和赞叹声。

开幕当日上午，北京国际人力还在首钢园首发《人工智能在人力资源的应用》研究报告。该报告立足于新一代人工智能技术的发展，聚焦数字化转型趋势下人工智能技术在人力资源服务与管理领域的应用现状。以北京国际人力在AI赋能行业方面的创新实践为例，围绕未来行业发展所面临的新机遇和新挑战，提出了新时期构建智慧人力服务生态的新思路。这份报告向观众展示了北京国际人力在AI赋能人力资源服务的深度探索和创新，将为行业的未来发展提供重要的参考。

新身份亮相，北京国际人力彰显品牌力量

作为一家引领行业发展45年的人力资源服务企业，FESCO首次以“北京国际人力”全新身份亮相本届服贸会，紧密围绕国家发展战略，展现行业前沿发展趋势，以数字化转型为引擎，驱动人力资源服务行业的高质量发展，为中国式现代化建设提供了强有力的人才支撑，为全球人力资源服务贸易注入活力。

北京国际人力将以服贸会为契机，继续坚持“市场化、专业化、数字化、国际化”战略方向，充分发挥自身专业服务能力、生态资源禀赋和数据积累价值，布局“AI+人力资源”融合持续拓展国际化空间，成为最可信赖的全球人力资源服务伙伴。

(责编：董童、李源)

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