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两项数据标准评审通过 数据资产入表会计基本职能与职业技能

2024年09月14日08:45 | 来源：光明网
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原标题：两项数据标准评审通过 数据资产入表会计基本职能与职业技能

　　日前，由中国企业财务管理协会主办的《数据资产入表会计职业能力水平评价规范》《数据交易师职业能力水平评价规范》标准专家评审会在京举行。会议评审并通过以上两项标准。

　　据介绍，《数据资产入表会计职业能力水平评价规范》《数据交易师职业能力水平评价规范》标准由中国企业财务管理协会立项，中国技术交易所、西部数据交易有限公司、福建大数据交易有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司牵头，吉林省气象信息网络中心、广州市数字政府运营中心、连云港市数据局、扬州市数据局、北京大学长沙计算与数字经济研究院等70余家单位参与编制。

　　其中，《数据资产入表会计职业能力水平评价规范》明确了数据资产入表会计的基本职能与职业技能，并对数据资产的确权原理、定价方法、计量准则、会计处理等职业技能作出能力上的要求，并列明评价的指标、依据与程序、方法。《数据交易师职业能力水平评价规范》根据能力要求，将数据交易师分为初、中、高三级，从数据交易的操作流程、数据技术的应用、风险控制、合规管理等方面，对不同等级应掌握的知识技能作出规定，同时列明评价的指标、依据与程序、方法。

　　“两项标准具有创新性。”中央财经大学商学院金融与财务管理系主任张光利表示，针对《数据交易师职业能力水平评价规范》标准，在目前的法律实践上，数据确权和著作权比较接近。针对《数据资产入表会计职业能力水平评价规范》标准，标准文本中数据资源的定义应当参考会计科目中对数据资源的定义。

　　数据已经成为继土地、劳动、资本和技术之后又一关键生产要素。围绕数据资产的确权、评估、交易、管理、使用，出现了许多新模式、新方法、新业态。数据资产入表会计和数据交易师是数据要素领域十分重要的两个职业。数据资产入表会计负责对组织内所有的数据资源进行会计确认、计量、记录、报告，相当于数据资产的“供给者”。而数据交易师负责将数据整理封装为商品并交易流通，整个环节涉及数据处理、合规审查、风险评估，是数据交易的“实施者”。

　　两项标准的诞生，为数据资产入表会计与数据交易师的能力评定提供了科学依据。同时，对相关人才培养提供了指引规范，将有力推动数据要素人才队伍的专业化、职业化，在数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等方面发挥重要作用，为激活数据要素潜能、做强做优做大数字经济提供有力的人才支撑。下一步，中国企业财务管理协会将按照团体标准发布程序，形成最终稿后正式发布。（记者 陶媛）

(责编：董童、李源)
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