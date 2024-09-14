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中央气象台发布台风黄色预警

2024年09月14日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第13号台风“贝碧嘉”（强热带风暴级）的中心今天（14日）早晨5点钟位于浙江省舟山市东偏南方向约1090公里的西北太平洋洋面上，就是北纬25.7度、东经132.2度，中心附近最大风力有10级（28米/秒），中心最低气压为982百帕，七级风圈半径100-250公里，十级风圈半径60公里。

预计，“贝碧嘉”将以每小时30-35公里的速度向西北方向移动，强度逐渐增强，14日夜间穿过琉球群岛移入东海东部海面，15日上午逐渐转向西偏北行，向华东沿海靠近，并将于16日凌晨至上午在浙江台州到江苏启东一带沿海登陆（台风级或强台风级，12-14级，35-42米/秒），之后强度逐渐减弱。

大风预报：9月14日08时至15日08时，东海大部海域、浙江东北部沿海、上海沿海将有6-8级、阵风9-10级的大风，其中东海东北部部分海域将有9-11级、阵风12-13级的大风，“贝碧嘉”中心经过的附近海域或地区风力可达12-13级、阵风14级。

降水预报：9月14日08时至15日08时，浙江东南部、福建东部、台湾岛局地有大到暴雨（25-95毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物,人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

5. 相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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