人民网记者 车柯蒙

国家税务总局最新增值税发票数据显示，今年前8个月，全国省际贸易销售额占全部销售额的比重为40.7%，较上年同期占比提高0.5个百分点。

“建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。增值税发票数据具有覆盖面广、及时性强的特点，能够比较精准地反映全国统一大市场建设情况。”北京国家会计学院副院长李旭红在接受人民网记者采访时表示，系列税收数据反映出我国市场流通改善，全国统一大市场建设积极推进。

从具体数据来看，重点区域间贸易往来更趋频繁，在推动全国统一大市场建设中发挥了有力的辐射带动作用。今年前8月，长三角销往珠三角、成渝地区销售额同比分别增长6.3%和7.6%；珠三角销往京津冀、长三角地区销售额同比分别增长8.6%和7.1%；成渝销往长三角、珠三角销售额同比分别增长7.5%和11.8%。与此同时，区域内市场一体化也提速推进，以川渝地区为例，上半年，川渝贸易金额实现4310亿元，同比增长7.8%。

这一过程中，“看不见”的信息在高效流动。今年以来，全国一体化技术和数据市场加快培育，省际流动畅通。增值税发票数据显示，今年前8个月，全国科技服务省际销售额同比增长17.6%，较科技服务总体销售增速高出1.7个百分点。全国信息服务省际销售额同比增长14.1%，较信息服务总体销售增速高1.3个百分点。

“仅从信息化项目来看，今年8月平台上的跨省交易数量接近1400项，较1月份增长超过22%，且呈现持续增长态势。这意味着更多企业打破地域壁垒获得了市场机遇，这与各地不断完善公平竞争环境、深入推进全国统一大市场建设密不可分。”在北京一家智能招投标信息服务平台公司创始人兼CEO冯是聪表示。

“看得见”的交通更四通八达。前8个月，交通运输物流业销售收入同比增长9.9%。新模式新业态运输承载能力逐步增强，多式联运和运输代理、邮政快递业销售收入同比分别增长32.2%和11.6%。

位于邢台隆尧的河北宝信物流有限公司是国家5A级物流企业，专注于生活消费品下乡和农产品进城。据该公司总经理李建卫介绍，2023年公司享受物流企业大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税优惠30余万元，省下来的税款用于升级运输服务和业务拓展，大幅提升了公司运营能力和客户体验。

国家税务总局邢台市税务局党委书记、局长侯锐表示，税务部门持续聚焦区位和产业优势，充分发挥税收大数据作用，将税收政策指标化、标签化，对纳税人“精准画像”，实现税收政策精准“找人”，让交通物流经营主体充分享受政策红利，助力交通运输业行稳致远。

“科技和信息服务省际销售额增速较快，反映数字中国建设持续推进，一些省域、行业间存在的信息孤岛被逐步打破；交通运输业稳步发展则为各行各业的跨区域经营创造更加便利的条件。”西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强表示，这两方面的有机结合，将有力促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。

全国统一大市场建设，离不开各方协同作为。今年8月，国家税务总局发布《关于进一步便利纳税人跨区迁移 服务全国统一大市场建设的通知》，从“优化事前提醒”“提速事中办理”“完善事后服务”全环节推出系列举措，进一步便利纳税人跨区迁移。同时，明确要求各级税务机关坚决抵制地方保护主义，严禁协助阻拦纳税人正常迁移，严禁违规发起风险任务阻断纳税人迁移，严禁额外增设条件门槛阻碍纳税人迁移。

记者从北京税务部门了解到，在北京，企业迁移分为北京市内跨区迁移和跨省迁移，无论哪种情况，符合条件的都可以实现全程网办。在河北，税务部门依法发挥税收职能作用，强化对迁出、迁入企业的税收政策辅导，持续加大跨区域协同服务力度，优化企业涉税事项迁移流程和拓展网上办理渠道，加快构建涵盖企业迁移事前、事中、事后全流程的精准监管和精细服务体系，以优质的税收营商环境更好推动各类生产要素和涉税经营主体的畅通流动……

“拥有超大规模且极具增长潜力的市场，是我国发展的巨大优势和应对变局的坚实依托。建设全国统一大市场是畅通国内大循环的重要保障，是促进经济稳步健康发展的必然要求。”北京大学国民经济研究中心主任苏剑表示，各地各部门要进一步加强协同联动，强化跟踪评估，合力释放推动全国统一大市场建设的政策效能。

(责编：王震、吕骞)

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