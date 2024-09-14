人民网北京9月14日电 （记者王震）9月13日，中国上市公司协会发布《中国上市公司高端制造业发展报告（2024）》。报告显示，截至2023年末，我国A股市场高端制造业上市公司共计2,445家，占A股上市公司总数的45.74%。总体来看，近年来受益于政策支持和我国产业结构转型升级的历史机遇，我国高端制造业上市公司数量持续增加，经营成果显著。

一、资产及负债规模平稳增长

报告显示，截至2023年末，高端制造业上市公司的总资产规模达到25.69万亿元，占A股上市公司总资产的比例为6.10%，占比相对较低，这与A股上市公司行业分布特点有关，银行、保险等金融行业上市公司总资产占据了A股上市公司总资产的绝大部分。2023年末高端制造业总资产较2022年末同比增长12.03%，较2019年末增长89.54%，过去5年复合增长率为17.33%，高于A股整体复合增长率10.95%，资产规模快速增长。

二、收入及利润规模持续扩大

过去5年，我国高端制造业上市公司收入规模持续增长，由2019年的8.24万亿元增长至2023年的14.66万亿元，复合增长率为15.50%，收入增速显著高于GDP增速，表明高端制造业上市公司仍处于快速发展阶段，同时仍是拉动我国经济增长的强劲动力之一。2023年，在复杂的国际形势和国内外需求下降的背景下，高端制造业上市公司营业收入同比增速下降至8.86%，但仍大幅领先于A股上市公司2023年整体收入同比增速1.93%，表现出了强劲的发展韧性。

三、研发投入持续提升

2023年，高端制造业上市公司研发支出达到8,882.18亿元，过去5年复合增长率为22.11%，年度增速均保持在较高水平，研发投入持续快速增加，表明我国高端制造业重视技术迭代及产业升级，持续加大攻关力度。过去5年，高端制造业上市公司研发支出占收入的比重快速增长，由2019年的4.85%上升到2023年的6.06%，高端制造业上市公司高度重视自主研发能力建设，研发投入强度持续提升。

四、税收贡献持续增长，吸纳就业人数不断增加

报告显示，2023年我国高端制造业上市公司税收贡献达到2,435.62亿元，过去5年复合增长率为13.24%，为社会做出了重要贡献；员工人数达到980.59万人，过去5年复合增长率为10.74%，为社会提供大量工作岗位，吸收大量技术人才。

五、海外收入持续增长，海外上市实现多元化

过去5年，我国高端制造业上市公司不断开拓海外业务，寻求更广阔的市场空间，海外收入同比增速均维持在15%以上的较高水平，高于同期A股全体上市公司海外收入的增长速度。2019年至2023年，高端制造业上市公司海外收入从16,832亿元增长至38,290亿元，5年复合增长率为22.81%，明显高于同期全体A股上市公司海外收入的复合增长率14.38%；海外收入占全体A股上市公司海外收入的比例从33.89%增长至45.04%，体现出高端制造业正逐步发展成为我国出海企业的主力军。海外上市方面，我国高端制造业上市公司积极探索多元化上市地点。2024年6月末，51家高端制造业上市公司实现了海外上市，其中50家上市公司同时在A股和港股上市，百济神州则实现了在A股、港股和美股三地上市；15家高端制造业上市公司在境外交易所发行GDR（全球存托凭证）。

六、新质生产力推动高端制造业高质量发展

为响应国家号召，我国高端制造业上市公司纷纷积极进行战略布局，践行新发展理念，积极进行技术创新，寻求技术方面的革命性突破，进而不断催生新质生产力，成为推进我国制造业高质量发展的先锋和主力军。统计显示，2023年新质生产力指数营业收入同比增长5.30%，归母净利润同比增长11.73%，并预计未来将保持持续高速发展，推动社会经济进步。

半导体装备行业龙头北方华创致力于构建起匹配新质生产力发展要求的创新性人才培养与激励体系，以高效能改革力凝聚前进新力量。持续加大体制机制改革力度，创新性运用了多重手段，持续激发价值创造者的创新活力和创造热情；运用“事业共同体”理念进行顶层设计，以“常态化激励机制”与“差异化激励工具”系统重构多层次、可持续的中长期激励机制。在新能源领域，比亚迪深耕电池、电机、电控等新能源汽车核心技术，积极探索，研发出的刀片电池、DM技术、CTB电池车身一体化、云辇技术引领着行业发展。2023年比亚迪新能源汽车销量302.4万辆，位居全球新能源汽车销量第一；截至2024年7月末，比亚迪新能源汽车全球销量超800万辆，成为行业内的龙头企业。

七、多举措践行投资者保护使命

报告显示，2023年高端制造业上市公司分红总额为3,026.49亿元，较2022年度增加83.01亿元，2023年度高端制造业上市公司分红比例达到37.91%，较2022年度增加4.52个百分点。分红最高的细分行业为电力设备行业，分红总额为786.12亿元，机械制造及电子行业分红总额也均超过了450亿元，主要原因是电力设备、机械制造和电子行业净利润水平在高端制造业中位居前列。

2023年度，高端制造业上市公司回购股份总额为432.69亿元，回购股份总额最高的细分行业为电力设备行业，回购股份总额为108.41亿元；机械制造及电子行业回购股份总额也均超过了50亿元。

我国高端制造业筚路蓝缕，实现了“从无到有”的跨越。当前，我国正处于由“制造大国”迈向“制造强国”的关键时期，各上市公司认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，以新质生产力推动高端制造业发展，加快培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快科研攻关，着力解决“卡脖子”问题，打造自主可控的产业链供应链，实现高端制造业的高质量发展。

(责编：王震、吕骞)

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