人民网北京9月14日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，证监会发布《证券发行人信息披露文件编码规则》金融行业标准，自公布之日起施行。

《证券发行人信息披露文件编码规则》金融行业标准规定了证券发行人信息披露文件编码的基本原则、编码方法、编码单元及注册服务等要求，并提供了信息披露文件的基础元数据表。标准的发布实施，为证券发行人信息披露提供了一套切实可行的文件编码方案，有利于降低行业信息利用成本，促进信息高效联通和开发利用，为构建高质量数字化信息披露体系提供坚实基础。

下一步，证监会将继续推进资本市场信息化数字化建设，着力做好基础标准制定工作，促进通用基础领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

(责编：王震、吕骞)

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