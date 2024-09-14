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8月份规上工业原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长

2024年09月14日10:34 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，8月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长。

原煤生产平稳增长。8月份，规上工业原煤产量4.0亿吨，同比增长2.8%，增速与7月份持平；日均产量1279.2万吨。进口煤炭4584万吨，同比增长3.4%。

1—8月份，规上工业原煤产量30.5亿吨，同比下降0.3%。进口煤炭3.4亿吨，同比增长11.8%。

原油生产稳定增长。8月份，规上工业原油产量1783万吨，同比增长2.1%；日均产量57.5万吨。进口原油4910万吨，同比下降7.0%。

1—8月份，规上工业原油产量14279万吨，同比增长2.1%。进口原油36691万吨，同比下降3.1%。

原油加工有所下降。8月份，规上工业原油加工量5907万吨，同比下降6.2%；日均加工190.5万吨。1—8月份，规上工业原油加工量47253万吨，同比下降1.2%。

天然气生产加快。8月份，规上工业天然气产量200亿立方米，同比增长9.4%，增速比7月份加快1.5个百分点；日均产量6.5亿立方米。进口天然气1176万吨，同比增长9.1%。

1—8月份，规上工业天然气产量1637亿立方米，同比增长6.6%。进口天然气8713万吨，同比增长12.3%。

规上工业电力生产加快。8月份，规上工业发电量9074亿千瓦时，同比增长5.8%，增速比7月份加快3.3个百分点；规上工业日均发电292.7亿千瓦时。1—8月份，规上工业发电量62379亿千瓦时，同比增长5.1%。

分品种看，8月份，规上工业火电由降转增，水电增速回落，核电、风电、太阳能发电增速加快。其中，规上工业火电同比增长3.7%，7月份为下降4.9%；规上工业水电增长10.7%，增速比7月份回落25.5个百分点；规上工业核电增长4.9%，增速比7月份加快0.6个百分点；规上工业风电增长6.6%，增速比7月份加快5.7个百分点；规上工业太阳能发电增长21.7%，增速比7月份加快5.3个百分点。

(责编：王震、吕骞)
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