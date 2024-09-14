人民网北京9月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，8月份，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额34783亿元，增长3.3%。1—8月份，社会消费品零售总额312452亿元，同比增长3.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额281772亿元，增长3.9%。

按经营单位所在地分，8月份，城镇消费品零售额33575亿元，同比增长1.8%；乡村消费品零售额5151亿元，增长3.9%。1—8月份，城镇消费品零售额270825亿元，增长3.2%；乡村消费品零售额41627亿元，增长4.4%。

按消费类型分，8月份，商品零售额34375亿元，同比增长1.9%；餐饮收入4351亿元，增长3.3%。1—8月份，商品零售额277454亿元，增长3.0%；餐饮收入34998亿元，增长6.6%。

按零售业态分，1—8月份，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.9%、4.3%、2.1%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.3%、1.9%。

1—8月份，全国网上零售额96352亿元，同比增长8.9%。其中，实物商品网上零售额80143亿元，增长8.1%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长19.1%、5.0%、7.0%。

(责编：王震、吕骞)

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