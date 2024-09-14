1至8月份全国固定资产投资增长3.4%
2024年09月14日10:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2024年1—8月份，全国固定资产投资（不含农户）329385亿元，同比增长3.4%，其中，民间固定资产投资167911亿元，下降0.2%。从环比看，8月份固定资产投资（不含农户）增长0.16%。
分产业看，第一产业投资6146亿元，同比增长2.9%；第二产业投资112778亿元，增长12.1%；第三产业投资210461亿元，下降0.8%。
第二产业中，工业投资同比增长12.1%。其中，采矿业投资增长15.6%，制造业投资增长9.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长23.5%。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.4%。其中，水利管理业投资增长32.6%，航空运输业投资增长20.3%，铁路运输业投资增长16.1%。
分地区看，东部地区投资同比增长2.7%，中部地区投资增长4.6%，西部地区投资下降0.2%，东北地区投资增长2.5%。
分登记注册类型看，内资企业投资同比增长3.3%，港澳台企业投资增长4.7%，外商企业投资下降17.7%。
(责编：王震、吕骞)
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