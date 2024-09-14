人民网北京9月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，8月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.32%。1—8月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。

分三大门类看，8月份，采矿业增加值同比增长3.7%，制造业增长4.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。

分经济类型看，8月份，国有控股企业增加值同比增长3.6%；股份制企业增长5.0%，外商及港澳台投资企业增长2.8%；私营企业增长4.5%。

分行业看，8月份，41个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长。其中，煤炭开采和洗选业增长3.3%，石油和天然气开采业增长4.0%，农副食品加工业下降0.1%，酒、饮料和精制茶制造业增长5.2%，纺织业增长4.4%，化学原料和化学制品制造业增长5.9%，非金属矿物制品业下降5.5%，黑色金属冶炼和压延加工业下降2.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长6.6%，通用设备制造业增长2.2%，专用设备制造业增长2.9%，汽车制造业增长4.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长12.0%，电气机械和器材制造业增长2.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%，电力、热力生产和供应业增长6.9%。

分产品看，8月份，规模以上工业619种产品中有339种产品产量同比增长。其中，钢材11090万吨，同比下降6.5%；水泥15763万吨，下降11.9%；十种有色金属662万吨，增长4.0%；乙烯274万吨，下降1.5%；汽车251.1万辆，下降2.3%，其中新能源汽车110.5万辆，增长30.5%；发电量9074亿千瓦时，增长5.8%；原油加工量5907万吨，下降6.2%。

8月份，规模以上工业企业产品销售率为96.6%，同比下降0.8个百分点；规模以上工业企业实现出口交货值12994亿元，同比名义增长6.4%。

(责编：王震、吕骞)

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