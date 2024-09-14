9月14日8时30分，首架中国自主研制的“祥云”AS700载人飞艇交付先锋用户广西桂林方舟通用航空有限责任公司。“祥云”AS700研制单位中国航空工业集团特种飞行器研究所向先锋客户移交飞艇交付纪念钥匙。

交付现场，“祥云”AS700从广西桂林阳朔垂直升空，经当地多个标志景点后稳稳降落，圆满完成演示飞行。

“作为低空经济的重要组成部分，‘低空’和‘旅游’一直在双向奔赴中向前发展。”广西桂林方舟通用航空有限责任公司董事长胡英杰说，“在快速发展中深化融合，成为旅游市场备受瞩目的‘新赛道’。”

据介绍，“祥云”AS700是中国航空工业集团首个按照适航规章自主研制、具有完全自主知识产权的载人飞艇，首架飞艇的正式交付标志着国产载人飞艇的研制、生产、取证、交付全面贯通，即将开启商业运营。

该飞艇最大起飞重量4150千克，最大航程700千米，最大航时10小时，最大载人数10人（含1名驾驶员），采用推力矢量技术，可实现短距及垂直起降。（记者田子骏）

(责编：徐婵、杨光宇)

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