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中秋国庆期间“菜篮子”产品供销两旺 价格稳中有落

人民网记者 李栋
2024年09月14日11:14 | 来源：人民网
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中秋国庆“双节”期间，正值“菜篮子”产品消费旺季，也是设施农业生产的关键时期。据农业农村部最新统计，随着开学季到来，叠加“双节”效应，团体消费需求旺盛。当前，“菜篮子”产品供销两旺，价格稳中有落。

9月13日，在北京新发地农产品批发市场，来自北京郊区以及周边省份的蔬菜交易车辆往来穿梭，各种蔬菜琳琅满目、品种丰富。

“蒜黄现在卖7.5元/斤，相比于上个月10元/斤的价格已经下降了不少。”蔬菜批发商户范素月对价格的回落有明显感受。据介绍，9月份以来，部分蔬菜价格出现了回落，降幅最大的是黄瓜和蒜黄，“黄瓜价格从高峰期的7元/斤已经降到2.5元/斤，出库量也比之前增加了一倍有余。”范素月说。

北京新发地农产品批发市场价格分析师刘通表示，生长周期相对比较短的绿叶蔬菜，其市场供应能力恢复较快，整体价格呈现缓慢下降走势也在预料之中。

农业农村部市场与信息化司监测数据显示，9月13日“农产品批发价格200指数”为132.30。截至前一交易日的14时，重点监测的28种蔬菜平均价格为3.05元/斤。国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，价格降幅前五名的是土豆、西瓜、富士苹果、葱头和大白菜，幅度分别为2.8%、2.7%、2.1%、1.8%和1.4%。

“菜篮子”连着城乡两头，关系民生。目前，我国在田蔬菜面积1.07亿亩，同比增加154万亩，处于年内较高水平。进入9月份，秋菜的大量上市，能够满足市场供应需求。

为了确保节日期间的市场供应，各地不断加强蔬菜源头生产管理，确保蔬菜种量充足、价格稳定。

在山东省寿光市，农产品物流园流通主渠道的作用日益明显。“节日期间蔬菜需求量明显上涨，现在货量很充足。”在寿光蔬菜集散中心商户冷传福看来，每年随着秋菜的大量上市，价格进入季节性下降区间，同时交易量能大幅增长。

“目前，寿光农产品物流园正值北菜南调的交易旺季，蔬菜品种主要是来自河南、河北、内蒙古、山西等地，近200种蔬菜日交易量6000吨左右。”寿光市商务局相关负责人介绍，通过农产品物流园的调配力度，进一步加大了蔬菜储备量，可确保节日期间各类新鲜蔬菜货源充足、供应及时。

业内人士分析，入秋后全国大部分地区自然灾害减少、温度适宜，蔬菜产量普遍增加，黄淮海地区、长江流域等主产区秋茬露地蔬菜将逐步迎来收获高峰，市场也将呈现供销两旺局面。

“要密切关注市场动态，及时发布供求信息，稳定市场预期，指导农民及时采收已成熟的蔬果，增加市场供应。同时，畅通‘绿色通道’，确保鲜活农产品生产稳定、运输顺畅、供应充足。”农业农村部相关负责人说。

(责编：方经纶、吕骞)
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