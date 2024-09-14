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为“新”发力蓄势赋能 第十三届中国知识产权年会在京开幕

2024年09月14日15:09 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者任妍）9月13日，以“知识产权为新质生产力蓄势赋能”为主题的第十三届中国知识产权年会在北京开幕，来自39个国家和4个国际组织的参会人员就知识产权法治建设、保护、运用、国际合作等话题展开交流。

“发展新质生产力，必须牢牢把握科技创新在提高生产力水平中的关键作用。”国家知识产权局局长申长雨表示，要持续加强知识产权法治保障，充分发挥知识产权在更好激励高水平创新，加快推动产业创新、发展方式创新、体制机制创新中的重要作用，为新质生产力蓄势赋能。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，过去几十年中，全球知识产权格局正在发生深刻的转变，中国正在推动这一转变，在专利、商标和外观设计申请方面领先世界。面对这些激动人心的新的发展趋势，世界知识产权组织将进一步通过自身工作赋能创新。

数据显示，截至2023年底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量达到401.5万件，成为世界上首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家，PCT国际专利申请量连续多年位居全球第一。在世界知识产权组织发布的《全球创新指数报告》中，我国排名位居第12位，拥有的全球百强科技集群数量连续两年位居世界第一，为新质生产力发展提供了有力支撑。

大会现场，国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章表示，国家知识产权局全面摸清存量“家底”，历史上首次全面盘点全国2700余家高校和科研机构，合计134.9万件存量专利。

未来产业是科技革命和产业变革的主要形式，是新质生产力的集中代表。会上，百度集团资深副总裁梁志祥表示，过去一年里，人工智能出现了新的发展，智能体成为大模型最重要的应用。智能体在与知识产权融合的过程中，还在不断创新知识产权的边界。一方面，基于大模型生成的智能体实现了从“人机交互”到“人人交互”，不仅能成为企业的“金牌员工”和用户的“专属助理”， 而且让每个人都能成为创造者；另一方面，新的技术新的应用还会不断地智能涌现，对知识产权边界的创新还会不断延伸。

中国宏观经济研究院院长黄汉权建议，要着力推进要素创新。首先，聚焦三类人才，加快培养造就一支规模宏大、结构合理、素质优良的新型人才队伍，满足新质生产力发展对人才的需求；同时，发展壮大耐心资本，完善与科技创新、产业发展全生命周期各阶段特征相匹配的、多元化的“接力式”金融服务，为发展新质生产力输血造血；另外，创新生产要素配置方式，激发知识、技术、管理和数据等生产要素活力，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动。

据悉，今年年会共设置1个主论坛和11个分论坛，与会嘉宾聚焦知识产权热点话题展开交流。同时，年会以路演、发布会等多元化形式展示了知识产权领域的最新成果。

(责编：孙红丽、吕骞)
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