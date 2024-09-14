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财经观察：从主要指标看8月份经济稳中有进

人民网记者 杨曦
2024年09月14日15:17 | 来源：人民网
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国家统计局14日公布8月份国民经济运行情况。数据显示，当前我国宏观经济基本保持稳定，经济运行“稳”的态势没有改变。

从生产端、需求端和外贸三方面主要经济指标来观察，当前我国生产需求继续恢复，转型升级稳步推进，经济运行延续稳中有进的发展态势。

生产总体平稳 升级态势持续

看工业——

工业生产稳定增长。剔除季节性因素之后，8月份规模以上工业增加值环比增长0.32%，继续保持增长态势。超八成地区、近八成行业以及超五成产品实现增长。

从结构来看，新动能不断培育壮大，制造业高端化、智能化、绿色化态势明显。8月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，其中电子及通信设备制造业已连续十个月保持两位数增长；智能无人飞行器制造行业增加值同比增长54%，导航测绘气象及海洋专用仪器制造业增长65.1%，保持高增长势头。

看服务业——

现代服务业增势较好。8月份服务业生产指数同比增长4.6%，在暑期出游的带动下住宿和餐饮业增速比上月有所加快。

分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业,交通运输、仓储和邮政业生产指数同比分别增长12.1%、9.4%、5.7%、5.2%，均高于平均增速。

从服务业商务活动指数来看，在暑期消费带动下，8月份铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数都位于55.0%以上较高景气区间。

内需继续扩大 结构不断优化

看消费——

服务消费保持较快增长。1至8月份，服务零售额同比增长6.9%，增速快于同期商品零售额3.9个百分点。其中交通出行服务类、通讯信息服务类、金融保险服务类等零售额达到或者接近两位数增长。

绿色消费、数字消费等新型消费比较活跃。据汽车流通协会统计，8月份新能源汽车零售量同比增长43.2%。前8个月累计实物商品网上零售额同比增长8.1%，明显快于社会消费品零售总额总体增速。8月份，限额以上单位通讯器材类商品零售额同比增长14.8%，高能效等级家电、智能家电等产品销售增长较快。

看投资——

今年以来投资规模持续扩大。在大规模设备更新政策带动下，设备工器具购置投资对全部投资增长的贡献率达到六成以上，为投资增长提供重要支撑。

制造业投资增势持续向好，1至8月份制造业投资同比增长9.1%，拉动全部投资增长2.2个百分点。随着产业转型升级持续推进，高技术制造业增加值、装备制造业增加值均保持较快增长。1至8月份，高技术产业投资同比增长10.2%，电子及通信制造业、航空航天及设备制造业、信息服务业、科技成果转化服务业投资同比增速分别达到10%、34.4%、9.9%、15.9%。

货物进出口较快增长 全球市场份额稳定

在世界经济复苏放缓、全球制造业景气度持续走弱背景下，8月份我国货物进出口总额同比增长4.8%，月度规模创历史同期新高。1至8月份，货物进出口总额达到28.6万亿元，全球市场份额保持稳定。

从出口看，增速比上个月加快1.9个百分点，贸易结构继续优化。机电产品出口累计增速比上个月加快0.5个百分点，占比近6成。其中，汽车、集成电路等产品的优势继续得到巩固，出口额保持了比较快的增长。

与此同时，共建“一带一路”的成效持续显现。1至8月份，我国对共建“一带一路”国家进出口同比增长7%，快于全部进出口增速。

“从前8个月情况看，工业、服务业、投资、消费增速基本保持稳定，出口增速有所加快，经济‘稳’的主基调没有变。”国家统计局新闻发言人刘爱华表示，下阶段，支撑经济平稳健康发展的积极因素还会得到延续，一些新的有利条件也将发挥作用，今年有望延续稳中有进的发展态势。

(责编：王震、吕骞)
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