人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海南特色农产品亮相北京 助力农业复产

2024年09月14日14:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月14日电 （记者孙博洋）记者从海南省农业农村厅了解到，11日，海南省农业厅在京举办2024年“海南鲜品”推介活动。

据悉，台风“摩羯”过后，海南省农业农村厅一手抓台风“摩羯”灾后恢复生产工作，一手继续开拓农产品销售市场。

活动上，海南省农业农村厅党组成员、副厅长孙法军表示，近年来，将热带特色高效农业作为海南自贸港建设的四大主导产业之一，予以重点推进，持续加大农业品牌建设力度，将品牌建设作为打造海南热带特色高效农业的重要抓手，创建了“海南鲜品”省级全品类区域公用品牌，以“提升海南农业品牌影响力，促进农民增收和农业高质量发展”为建设目标，通过完善标准体系、严格授权管理以及广泛宣传推介等措施，不断扩大影响力和提升美誉度。

据他介绍，在“海南鲜品”统领下，海南累计培育创建“海南文昌鸡”“海南雨林大叶茶”等省级单品区域公用品牌十余个，引导市县相继打造“椰城香见”“昌廪食”等市县级区域公用品牌，推动区域公用品牌授权企业品牌和产品品牌，逐步形成省级区域公用品牌+市县级区域公用品牌+企业品牌+产品品牌矩阵。

此次推介活动共邀请了60余家采购商、餐饮企业、商超等代表参加，活动上，还邀请北京地区知名餐饮企业的大厨，用海南鲜品的文昌鸡、海南鲷、白莲鹅、燕窝果、榴莲等食材为原料，通过大厨的现场加工，结合独特的菜肴美食技艺，制作出一道道色香味俱佳的精致美食，现场展示海南鲜品食材烹饪的方法、制作特色。

海南省农业农村厅相关负责人表示，下一步，将继续通过组织农业企业参加国内外大型展会和专场推介活动，塑强“海南鲜品”品牌形象，拓宽销售渠道，提升海南农业品牌知名度和市场竞争力，助力农业复产和农民增收。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海南特色农产品亮相北京 助力农业复产
　　人民网北京9月14日电 （记者孙博洋）记者从海南省农业农村厅了解到，11日，海南省农业厅在京举办2024年“海南鲜品”推介活动。 据悉，台风“摩羯”过后，海南省农业农村厅一手抓台风“摩羯”灾后恢复生产工作，一手继续开拓农产品销售市场。…
消费市场“绿”潮涌动 彰显经济回升向好新活力
　　今年以来，我国消费市场“绿”潮涌动，新型消费不断兴起，创新产品层出不穷，消费新业态、新模式和新产品不断涌现。 国家统计局最新数据显示，8月份，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部