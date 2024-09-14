人民网北京9月14日电 （记者孙博洋）记者从海南省农业农村厅了解到，11日，海南省农业厅在京举办2024年“海南鲜品”推介活动。

据悉，台风“摩羯”过后，海南省农业农村厅一手抓台风“摩羯”灾后恢复生产工作，一手继续开拓农产品销售市场。

活动上，海南省农业农村厅党组成员、副厅长孙法军表示，近年来，将热带特色高效农业作为海南自贸港建设的四大主导产业之一，予以重点推进，持续加大农业品牌建设力度，将品牌建设作为打造海南热带特色高效农业的重要抓手，创建了“海南鲜品”省级全品类区域公用品牌，以“提升海南农业品牌影响力，促进农民增收和农业高质量发展”为建设目标，通过完善标准体系、严格授权管理以及广泛宣传推介等措施，不断扩大影响力和提升美誉度。

据他介绍，在“海南鲜品”统领下，海南累计培育创建“海南文昌鸡”“海南雨林大叶茶”等省级单品区域公用品牌十余个，引导市县相继打造“椰城香见”“昌廪食”等市县级区域公用品牌，推动区域公用品牌授权企业品牌和产品品牌，逐步形成省级区域公用品牌+市县级区域公用品牌+企业品牌+产品品牌矩阵。

此次推介活动共邀请了60余家采购商、餐饮企业、商超等代表参加，活动上，还邀请北京地区知名餐饮企业的大厨，用海南鲜品的文昌鸡、海南鲷、白莲鹅、燕窝果、榴莲等食材为原料，通过大厨的现场加工，结合独特的菜肴美食技艺，制作出一道道色香味俱佳的精致美食，现场展示海南鲜品食材烹饪的方法、制作特色。

海南省农业农村厅相关负责人表示，下一步，将继续通过组织农业企业参加国内外大型展会和专场推介活动，塑强“海南鲜品”品牌形象，拓宽销售渠道，提升海南农业品牌知名度和市场竞争力，助力农业复产和农民增收。

(责编：孙红丽、吕骞)

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