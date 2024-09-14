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消费市场“绿”潮涌动 彰显经济回升向好新活力

人民网记者 王绍绍
2024年09月14日14:13 | 来源：人民网
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今年以来，我国消费市场“绿”潮涌动，新型消费不断兴起，创新产品层出不穷，消费新业态、新模式和新产品不断涌现。

国家统计局最新数据显示，8月份，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额34783亿元，增长3.3%。1—8月份，社会消费品零售总额312452亿元，同比增长3.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额281772亿元，增长3.9%。

今年是“消费促进年”，各地纷纷放实招促消费。近期，河南郑州大规模发放通用消费券，直接拉动消费增长；海南在线上消费平台举办“中华美食荟·百道海南菜”美食嘉年华活动，发放众多体验消费券，让消费者能以优惠的价格品尝百道海南菜系列菜品；湖北启动2024年“惠购湖北”3C数码产品消费券活动，不仅为消费者提供了实实在在的优惠，也有效地促进了全省数码产品市场的发展。

业内专家表示，近期多地消费券发放力度较大，范围覆盖广，有利于在短期内形成政策叠加放大效应，也能顺势推动地方产业转移升级，从而持续助力消费恢复和扩大。

向“新”而行，消费市场活力涌动。数字消费、绿色消费、健康消费等新业态蓬勃发展，新能源汽车、智能家居、国货“潮品”销售量快速增长。

在上海外滩，绿色低碳产品成为越来越多消费者的自觉选择，店里有用旧衣料重新拼接设计制作而成的衬衫，用塑料垃圾回收粉碎、环保再生制成的包，消费者越来越青睐循环再造的服饰；在海南，从会展中心、机关、企业、医院，到街边商铺、外卖点，可降解塑料制品已进入各个场所和行业，不少市民拎起菜篮子、布袋子，为环保贡献自己的一份力量。

“绿色消费是消费升级的重要方向，要逐渐发挥需求侧对供给侧的牵引作用，推动产业绿色升级，带动整个经济社会的绿色转型。”业内专家表示。

近段时间，各地加力推进消费品以旧换新，促进服务消费高质量发展，推动消费规模稳步增长。四川广安举办促销给群众“让利”，策划开展新能源汽车消费季、家电消费季、家居焕新消费季等系列主题活动，不断拉动消费增长；重庆家电以旧换新新政实施首日，直接带动销售4000余万元；湖北加大对重点领域补贴力度，安排专项资金支持消费品以旧换新……

“以旧换新既利当下更利长远。”业内专家表示，一方面，以旧换新能持续助力家电消费升级，促进经济发展，提升消费活力。另一方面，还能实实在在给消费者带来实惠，提高居家生活的便利度、幸福感。

“尽管消费市场运行有所加快，但要看到，消费需求仍然偏弱，居民消费能力有待进一步提升，部分大宗商品消费低迷。”相关部门负责人表示，下阶段，要着力增强居民消费能力，加力推进消费品以旧换新，促进服务消费高质量发展，助力消费市场持续回升向好。

(责编：孙红丽、吕骞)
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