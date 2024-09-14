人民网北京9月14日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，9月14日，随着龙龙高铁梅州西至龙川西段开通运营，中国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁超4.6万公里，分别较2012年底增长64.2%、392.2%，中国铁路的路网规模、质量和现代化水平显著提升，客货运输、科技创新、节能环保、安全业绩等主要指标稳居世界前列。

高铁营业里程和商业运营速度稳居世界首位

国铁集团发改部负责人介绍，国铁集团主动服务国家战略和区域经济社会发展，优质高效推进铁路建设，一大批重大铁路项目开通运营，广深港高铁开通后，香港接入国家高铁网，拉林铁路开通后，藏东南地区结束不通铁路的历史，复兴号开上雪域高原，建成并运营了世界最大的高速铁路网和先进铁路网，拉近时空距离，催生同城效应，加快生产要素流动，促进区域协调发展，在铁路沿线形成一条条新型城镇带、旅游黄金带、产业聚集带、经济繁荣带，有效带动了产业优化升级和经济持续增长，成为推动经济社会高质量发展的强劲引擎。

2012年以来，中国铁路固定资产投资完成9.65万亿元，累计建成投产铁路6.6万公里，其中高铁3.8万公里，铁路和高铁营业里程增长速度远高于世界上主要国家铁路。

目前，铁路覆盖了全国99%的20万人口以上城市，高铁覆盖了全国96%的50万人口以上城市，路网密度和人均铁路拥有量大幅提升。中国高铁营业里程位居世界第一位，超过世界上其他国家高铁营业里程的总和，中国是世界上唯一实现高铁时速350公里商业运营的国家。

旅客发送量、旅客周转量等主要客运指标稳居世界首位

铁路客运能力大幅提升，目前中国铁路旅客列车单日开行最大能力超1.2万列，其中高铁动车组达1万列以上，分别较2012年增长184%、426%，2024年5月1日发送旅客2069.3万人次，创单日旅客发送量历史新高。

建成了全球访问量和交易规模最大的12306新一代票务系统，通过实施互联网售票和电子客票，彻底结束人民群众长时间排队购票、凭纸质车票乘车的历史。客车车辆不断升级换代，配属动车组4703标准组，其中复兴号1722标准组，普速客车中空调车占比达94%，较2012年底提升了22个百分点。推出了移动支付、自助进出站、互联网订餐、静音车厢、在线选座（铺）、适老化服务等一系列便民利民服务举措，深刻改变了人民群众出行方式。

2023年，中国铁路旅客发送量、周转量分别完成38.5亿人次、14729亿人公里，较2012年分别增长103.6%、50.1%，两项指标均稳居世界首位，占全社会比重达41.4%、51.5%，较2012年分别提高36.4、22.1个百分点。

货物发送量、周转量等指标稳居世界首位

国铁集团持续推进现代物流体系建设，提升货运通道能力，建成了浩吉铁路、瓦日铁路等一批货运干线铁路，构建了先进高效的集疏运体系。大力发展重载运输，大秦铁路常态化开行2万吨重载列车，年运量最高达4.57亿吨，保持单条铁路最大年运量的世界纪录，累计运量超85亿吨。

积极推动公转铁运输，深化铁路货运市场化改革，优化货运产品供给，大力发展多式联运和全程物流服务，打造快捷物流品牌，推动货运装备创新升级，研发投用了铁路货运95306系统，实现铁路货运业务线上办理，大幅提升了货运能力和效率。

2023年，我国铁路货运量、货运周转量分别完成50.1亿吨、36438亿吨公里，两项指标均稳居世界首位，其中货运量超过世界排名第二位、第三位的美国、俄罗斯货运量总和。

铁路科技自立自强成果丰硕 高铁技术树起国际标杆

我国铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平，智能高铁技术全面实现自主化，形成了以复兴号动车组为代表的一大批科技创新成果，构建了涵盖高铁工程建设、装备制造、运营管理三大领域的成套高铁技术体系，京张、京雄智能高铁在世界上率先实现时速350公里自动驾驶，京沪、京广高铁等主要高铁通道实现时速350公里高标运营，高铁技术树起国际标杆。

深入实施“CR450科技创新工程”，搭载57项新技术部件的高速综合检测列车实现明线单列时速453公里、交会时速891公里运行。

网络安全和信息化水平大幅跃升，基本建成一体化的铁路现代信息基础设施。加快推动中国铁路技术标准化，目前国铁集团制定的企业技术标准达1219项，基本形成了系统完备、先进适用的中国铁路技术标准体系。

中国铁路累计主持UIC、ISO和IEC国际标准制定修订项目300余项，UIC高铁领域全部13项系统级国际标准均由中国铁路主持制定，中国铁路的国际影响力和话语权进一步提升。

据悉，下一步，国铁集团将聚焦服务国家战略和经济社会发展，加快构建现代化的铁路基础设施体系、铁路运输服务体系、铁路科技创新体系、铁路安全保障体系、铁路经营管理体系、铁路治理体系，推动铁路高质量发展，率先实现铁路现代化，勇当服务和支撑中国式现代化的“火车头”，进一步巩固和发展中国铁路的世界领先优势，为世界铁路发展贡献中国力量。

(责编：王连香、吕骞)

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