据中信银行最新消息，中国人民银行、国家金融监督管理总局近日通报2023年度金融机构服务乡村振兴监管考核评估结果，中信银行再次获评“优秀档”。

据悉，一直以来，中信银行认真贯彻党中央、国务院战略部署，严格落实监管政策要求，学习运用“千万工程”经验，持续提升乡村振兴金融服务能力和水平，有力有效支持乡村全面振兴。

中信银行依托普惠金融暨乡村振兴领导小组、工作小组推动机制，构建了“1+12+20”的总分支乡村振兴组织体系，即1个总行统筹部门、12家乡村振兴重点分行、20家乡村振兴示范支行，进一步加强了乡村振兴业务推动合力。

为充分调动经营机构积极性，中信银行构建了多维度乡村振兴考核评估体系。在分行综合绩效考核方面，设置了涉农贷款、乡村振兴重点领域贷款等考核指标，结合县域支行情况制定了分行涉农计划；同时，完善乡村振兴补贴定价政策，将乡村振兴重点帮扶县、乡村振兴集团、农业担保贷款纳入乡村振兴补贴范围，将乡村振兴贷款纳入分行政策性贷款定价授权范围。

中信银行聚焦农林牧渔、农业农村基础设施、新型农业经营主体等重点领域，加大贷款投放力度。刚刚披露的中期业绩报告显示，截至2024年6月末，中信银行涉农贷款余额6086.41亿元，较年初增加578.63亿元，增速10.51%，其中，普惠型涉农贷款余额447.08亿元，较年初增加34.69亿元，增速8.41%。农林牧渔、农业农村基础设施、粮食安全、新型农业经营主体等重点领域贷款均实现较好增长。

锚定乡村振兴重点客群，中信银行制定了《乡村振兴集团综合金融服务方案》，举办“乡约中信·共富未来”系列活动，加强农业农村基础设施重大项目对接，成为首家系统对接农业农村部“信贷直通车”业务的股份制商业银行。

支持农业新质生产力的发展亦是中信银行乡村振兴重点支持方向之一。中信银行积极参加“火花技术”农业科技企业评审，并组织分行对名单内企业积极开展营销，完成了全行首笔名单内企业信贷投放；开展科技创新和技术改造再贷款涉农项目专项推动，推动分行积极支持农机具更新、现代物流领域项目。

中信银行发挥中信集团金融与实业并举优势，制定了《中信协同助力乡村振兴综合方案》，并携手中信咨询、中信农业等集团子公司，围绕农业数字化、农村基础设施等领域，推出“金融+科技”“融资+融智”等乡村振兴协同服务模式。

同时，中信银行还打造了银政、银保、综合融资等多种乡村振兴特色服务模式。银政服务方面，加强与乡村振兴领域行业主管部门业务合作，引导分行围绕农村基础设施重大项目、老旧农机设备更新等领域，加强与地方政府、乡村振兴行业主管部门对接合作。银担服务方面，与国家农担公司开展总对总对接，全国范围与多家省级农业担保公司开展了授信合作；完善中信银行担保公司管理办法，将涉农担保贷款纳入乡村振兴补贴范围。综合融资方面，精准引流债市资金滴灌乡村振兴领域，积极助力地方政府发行乡村振兴用途专项债，截至2024年6月末，中信银行已协助多个地方政府通过发行乡村振兴专项债募资55.68亿元，主要投向高标准农田、现代农业园区、全域乡村振兴等46个农业农村领域重点项目。

随着乡村振兴战略的纵深推进，金融支持乡村振兴的广度和深度也在不断拓展。中信银行方面表示，将始终坚持金融工作的政治性、人民性，持续深化金融供给侧结构性改革，认真落实监管关于金融支持乡村全面振兴的工作要求，努力做好普惠金融大文章，为乡村全面振兴贡献中信力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经