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交行北京市分行：以优质服务深度赋能科技创新发展

2024年09月14日13:07 | 来源：新华网
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原标题：交行北京市分行：做强科技金融特色 助力高水平科技自立自强

　　2024年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展于9月12日至9月16日在北京首钢园举办。交通银行作为金融行业重要参展单位，聚焦金融强国建设和“五篇大文章”，通过丰富的金融产品、服务案例，向公众展示其全力支持实体经济、服务人民美生等方面的最新成果。

　　科技兴则民族兴，科技强则国家强。一直以来，交通银行始终牢记国有大行使命、不忘金融报国初心，充分发挥金融全牌照优势，以“股、贷、债、租、托”一揽子金融服务，引导金融资源更多向“硬科技”领域聚集。注重统筹运用好股权、债券、保险等工具，为科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务。

　　北京一直以来都是中国科技创新的重要中心，拥有丰富的科技资源和创新优势。为更好服务科技型企业，交通银行北京市分行专设科技金融部，围绕北京国际科技创新中心定位及“2441”高精尖产业体系，积极对接“三城一区”、中关村国家自主创新示范区等平台，围绕初创期、成长期、成熟期等不同发展阶段科技型企业需求，不断加强科技信贷能力建设及融资方式创新，为科技型企业提供全生命周期多元化金融服务，有力激发企业生命力和创新活力。

　　为解决初创期科技型小微企业面临资金短缺的问题，交行北京市分行持续加大对人才创新创业的信贷支持力度，针对实控人为高层次人才、优质高校人才的企业，通过“交银人才贷”产品，以人才资质、知识产权、投资额等多维度给予企业授信额度，着力解决人才成果转化及人才创业过程中所面临的资金瓶颈，助力小微企业发展壮大。

　　针对成长期科技型企业“高成长、高投入、轻资产”特点，该行联合工业和信息化部火炬高技术产业开发中心，创新推出针对北京地区成长期科技型企业的线上融资产品“火炬贷”。突破传统授信思维，以营收、纳税、订单、投资、研发、奖补等六大核额及代发、结算等两大增额维度为切入点，以特色化大数据审批模型为客户精准“画像”，主打为科技型企业提供额度高、审批快、免担保抵押的信贷服务。该产品自今年6月27日上线以来，已为科技型企业提供贷款支持超10亿元。

　　针对科技部和工信部认定的高新技术企业、科技型中小企业、专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业等成熟期科技型企业，交行北京市分行通过标准化线上产品“科创快贷”，以企业涉税数据为主要核额依据，通过“纯信用”授信模式，匹配专属准入授信模型和策略，设置差异化审批流程，为成熟期科技型企业铺设畅通便捷的资金通道。

　　下一步，交行北京市分行将紧紧围绕加快建设科技强国与金融强国宏伟目标，持续打造科技金融特色，为科技型企业提供更加全面、高效、精准的金融支持，以优质金融服务深度赋能科技创新发展，为建设科技强国、金融强国贡献交行智慧和力量。

(责编：董童、李源)
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