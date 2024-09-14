原标题：去农村、上电视、进社区，上海银行“十八般武艺”深入推进金融教育宣传月活动

乡村“大喇叭”、开学“第一课”、唠嗑“茶话会”……

时值2024年“金融教育宣传月”，上海银行各基层网点深入农村、学校、社区，拿出“十八般武艺”， 面向农民、学生、老人等群体普及金融知识，提升金融消费者风险防范识别能力。

打通乡村“最后一公里”

“小伙子，帮我看下这几张钱是真的还是假的？”正在路边纳凉的武大爷一看到银行工作人员，便拿着3张百元大钞凑上前去咨询。

武大爷一周前向流动小贩卖了几台二手家电，一直感觉钞票有问题。“一转二摸三透光，人民币真伪要这样识别……”上海银行天津分行工作人员小李向武大爷耐心地解释道。

“隔壁村亲戚说是高息，存了几十万拿不回来了，我们怎么存钱才安全？”一位大妈看到银行工作人员就问道。

“大妈，您存钱最好是到正规的银行网点，千万不要轻信那些高利息的非法集资……”银行工作人员小张解释道。

这一天，上海银行天津分行“乡村大喇叭”开进天津市西青区中北镇东北斜村，深入乡村“最后一公里”，不仅为当地村民传递了精神食粮，更输送了金融服务。

通过“乡村大喇叭”等形式，银行工作人员耐心地为村民们解答着各种金融问题，将防范电信诈骗、防范非法集资及人民币防伪等金融知识带到了农村的每一个角落。现场帮助基层群众80余人“学金融、懂金融、信金融、用金融”，打通金融教育宣传“最后一公里”。通过这次宣传活动，村民们对金融知识有了更深入的了解，也更加懂得如何保护自己的财产安全。他们纷纷表示，希望银行以后能多来农村开展这样的活动。

走进孩童“开学第一课”

真实案例再现、专家深入剖析、精彩互动问答……

为积极响应社会各界对青少年金融安全教育的关注，上海银行深圳分行在相关部门的悉心指导下，精心策划了金融明白人“青少年金融安全第一课”特别节目，已在深圳广电集团财经生活频道、金融明白人官方视频号、湾区财经直播平台首播，得到了家长和学生们的广泛好评。

节目以“知金融理，做明白人”为主题，围绕青少年日常生活中可能遇到的金融安全问题展开，为青少年朋友们带来了一场别开生面的金融知识盛宴。

节目中，来自上海银行的消费者权益保护专家为青少年普及金融知识，更有深圳市心理服务协会副会长作为嘉宾，从心理层面分析青少年易受骗的原因，提供了针对性的防范措施，增强了青少年的金融安全意识，还提高了他们识别和防范金融风险的能力。

守护老年居民“夕阳红”

一把艾草锤，“捶”出夏季健康养生新方式。为进一步提升老年居民的健康意识与风险安全意识，传递金融消保知识，近日，上海银行苏州吴江支行携手乐陵公寓联合举办“艾”在身边，“捶”出健康的主题客户活动。

活动当天，上海银行工作人员为老年朋友们准备了制作养生艾草锤的各类材料，包括粗布、艾草包、捶柄、棉绳等。现场，工作人员一边为大家演示如何制作，一边讲解艾草锤的功效和作用。随着工作人员的讲解，参与的老年朋友们一起用五彩斑斓的花粗布将艾草包包进布内，并捏成一个紧实的圆形，再讲木柄与艾草包固定，最后用棉布进行缠绕。在说说笑笑间，一个个养生锤便制作完成了。

紧接着支行工作人员又借着此次机会对老年居民们进行了金融知识的宣传，广泛结合时下诈骗典型案例和新形势骗局，强化风险提示提醒。

此次活动不仅让老年居民享受整个艾草锤制作过程中的乐趣，感受中草药带来的健康气息，同时提升防骗能力，让诈骗无所遁形，用双手编织一份属于自己的安全与健康。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经